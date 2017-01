El PP no apoyaría a Clavijo en una cuestión de confianza

El Partido Popular (PP) no apoyaría a Fernando Clavijo en caso de que el presidente de Gobierno canario se sometiera a una cuestión de confianza.

El presidente de los populares isleños, Asier Antona, ha manifestado que en Coalición Canaria (CC) "no pueden estar tranquilos porque no tienen la mayoría parlamentaria" en la Cámara regional.

"Si estuvieran tranquilos, a lo mejor aceptaban un cuarto escenario, que sería plantear una cuestión de confianza en el Parlamento", expuso Antona.

No obstante, el PP no pedirá a Clavijo que utilice este mecanismo parlamentario, "porque no resuelve nada, porque el señor Clavijo no la va a presentar y porque es un debate absurdo que no depende del PP sino del presidente del Gobierno".