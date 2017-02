LaLiga aplaza el partido entre el Celta y el Madrid

El partido que enfrentaría a Celta y Real Madrid mañana en Balaídos se ha suspendido. Así lo ha confirmado a última hora de esta tarde LaLiga a través de un comunicado oficial. "LaLiga propondrá posibles fechas para disputar el citado partido escuchando la opinión de los clubes y los operadores de televisión, para que el presidente de la RFEF decida, como indica el procedimiento del reglamento federativo para fijar la fecha de un partido aplazado".



Unas cuantas horas antes, por la mañana, el alcalde, Abel Caballero, ha explicado que los daños ocasionados en la grada de Río del estadio a causa del temporal impiden garantizar la seguridad para que se celebre el encuentro.



Según el informe oficial publicado esta misma parte por el Concello de Vigo después de comprobar la cubrición de la grada de Río tras el temporal, se certifica que de la zona más próxima a Gol se desprendieron "aproximadamente 20 metros cuadrados de la chapa". "Parte de la sobrestructura del soporte de ésta también se desplazó, por lo que existen otras chapas desplazadas con riesgo inmediato de desprenderse", continúa el comunicado, que añae que "existen otras chapas corroídas con deteriors en el anclaje a la sobrestructura y que existe el riesgo evidente de desprendimientos que afecten al graderío y al terreno de juego".



El Concello anticipa que las reparaciones no podrán llevarse a cabo hasta el 7 de febrero, momento en el que se darán las condiciones de seguridad necesarias para los operarios..



Han sido varias las placas que se han despegado y otras necesitan ser afianzadas. Esto sumado a la imposibilidad de repararlos a tiempo por el mal tiempo, ponen en entredicho la seguridad de los espectadores, "lo más importante" para Abel Caballero, quien inspeccionó, junto a técnicos y bomberos, la situación del estadio.







Caballero también señalo que esa parte de la cubierta trató de sustituirse en su momento, pero que se presentó un recurso que lo impidió.Tanto el presidente del Celta, como los técnicos municipales y los bomberos están de acuerdo en la decisión que se ya se le ha comunicado alEl Alavés, por su parte, ha solicitado el aplazamiento del partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey que tendría que disputarse el miércoles en Mendizorroza. El club vitoriano reclama estodebido a la suspensión del Celta - Real Madrid. El Alavés, cuyo calendario establece que tiene que jugar el domingo a las 16.15 contra el Sporting de Gijón en El Molinón, quiere este aplazamiento para que el Celta y ellos mismos dispongan del mismo tiempo de descanso.En ese mismo comunicado el conjunto vitoriano manifiesta su apoyo a la decisión del alcalde de Vigo de no celebrar el encuentro en Balaídos ante el Madrid por preservar la seguridad. "Compartimos la postura de las instituciones públicas de Vigo, de priorizar la seguridad de los espectadores y por ello es de obligada responsabilidad evaluar de manera objetiva la suspensión del encuentro", advierten. Aunque también animan a LaLiga a buscar una solución a corto plazo, como "acotar las zonas del estadio que puedan poner en peligro la seguridad de espectadores y jugadores" o disputar elEste no es el primer partido que se suspende en LaLiga en esta jornada 21. Ayer no pudo disputarse el Deportivo - Betis en A Coruña debido a los daños que el temporal había causado en el estadio de Riazor.Esta situación se suma a los cientos de incidencias que el temporal ha dejado a lo largo de la madruga y la mañana de hoy en toda Galicia.