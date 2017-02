Las primeras imágenes de Alicia Vikander como Lara Croft

Alicia Vikander toma el testigo de Angelina Jolie en la nueva versión cinematográfica de ´Tomb Raider´. Desde el rodaje de la película en Sudáfrica llegan las primeras imágenes de la oscarizada actriz caracterizada como Lara Croft, el popular personaje de la saga de videojuegos en la que se basa el filme cuyo estreno está previsto para marzo del próximo año.



Las imágenes, difundidas en varias cuentas de Twitter dedicadas a seguir el día a día de la actriz de ´Ex Machina´, ´La chica danesa´ o ´Jason Bourne´, muestran a Vikander en plena acción luciendo un gran estado de forma durante el rodaje de una de las muchas secuencias 'moviditas' que contendrá la nueva versión de ´Tomb Raider´.



Una película que servirá como precuela para la saga, ya que presentará a una joven Lara Croft que se embarca en su primera misión para encontrar a su padre.



El rodaje del reinicio de la saga está capitaneado por el noruego Roar Uthaug y junto a Vikander completan el elenco Dominic West (´The Wire´) como el padre de Lara, Lord Richard Croft; Daniel Wu (´Into the Badlands´) como Lu Ren y Walton Goggins (´Justified´) como el padre Mathias Vogel.





