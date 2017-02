España es la favorita ante la sorprendente selección japonesa

La 43ª edición de la Copa del Atlántico se cierra con el España-Japón, todo un plato fuerte para completar el torneo internacional de fútbol juvenil que la organización ha programado para las 18.30 horas de hoy en campo el 'Alfonso Silva' de Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos combinados llegan al tercer y definitivo encuentro con dos victorias pero diferencia en el número de goles a favor, siete España y cuatro Japón, por lo que en caso de empate los españoles serán los campeones.

Lo que casi se puede asegurar es que habrá goles por el fútbol exhibido por ambos conjuntos, sobre todo España, que este año presenta una de las mejores selecciones de los últimos años, con jugadores rápidos y desequilibrantes, que obligarán a los nipones a un esfuerzo extra. Luis de la Fuente es muy probable alinee un conjunto muy similar al que superó por 3-1 a Bélgica en el primer partido con el que muy bien puede superar la defensa japonesa, que por lo visto en los dos partidos es su punto débil.

No obstante, Japón es un rival de envergadura que no para de correr. Un equipo bien ordenado, rápido y con fundamentos, ante el que no se debe descuidar lo más mínimo porque enseguida se plantan con peligro en el área.

También estará en juego el trofeo de máximo goleador. El español Iván Martín ha marcado 3 goles y el japonés Kenta Hori dos.

Previamente, desde las 16.00 horas, se enfrentan Canarias y Bélgica, sin puntos, para decidir la tercera y cuarta plaza. De los belgas se esperaba más, tienen jugadores en clubes de Primera División y sobre todo contra Japón decepcionaron. Canarias ha cumplido con creces y estado a la altura de las circunstancias.