Nino Díaz : "El Festival de Música de Canarias no es conocido fuera de España"

Nino Díaz consideró este viernes que el "Festival de Música de Canarias no es conocido fuera de España". De esta forma, el director provisional de la 33 edición del máximo evento musical del Archipiélago se desmarca del carácter y el prestigio internacional que siempre se le ha conferido a este festival, incluso, desde el propio Gobierno canario.

Durante la rueda de prensa celebrada hoy para presentar el balance de participación y de ingresos del Festival, clausurado el pasado sábado, Nino Díaz, acompañado de la consejera de Cultura del Gobierno, Mariate Lorenzo, justificó con estas palabras las críticas que ha recibido esta edición sobre la pérdida del carácter internacional en la programación, lo que suponía un atractivo par los turistas extranjeros.

Según Díaz, "realmente sobre toda esa historia del ámbito internacional no tenemos ningún dato. Sí que han venido turistas pero los que han venido no representan ese carácter internacional". El también músico y compositor, que vivía en Berlín, afirma que "los músicos que vivimos fuera sabemos que el Festival de Música de Canarias no es conocido fuera de España".

"Si miran en internet y buscan los principales festivales de Europa el Festival de Canarias no está", señala Nino Díaz, pese a que en él han participado orquestas de la talla de la Sinfónica de Chicago, con el prestigioso director Ricardo Mutti, o Carlos Kleiber, un director de orquesta ya fallecido acreditado como uno de los mejores de todos los tiempos, entre muchos otros.