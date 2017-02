Manel Navarro: "Ha sido un momento desagradable"

El cantante seleccionado este sábado para representar a España en el próximo festival de Eurovisión, Manel Navarro, ha mostrado su disgusto tras lograr la victoria en una ajustada y tensa votación final, y entre gritos de tongo. "Ha sido un momento un poco desagradable", ha asegurado el artista catalán en sus primeras declaraciones a los medios tras lograr el pasaporte a Kiev (Ucrania).

Los espectadores de TVE otorgaron a Navarro la tercera plaza por detrás de sus competidoras Mirela y Leklein. Sin embargo, obtuvo la máxima puntuación de un jurado que relegó con una baja puntuación a las favoritas del público a la parte baja de la tabla. El resultado acabó con un empate entre el cantante catalán y Mirela. El jurado --al contrario que en el festival-- fue el encargado de desempatar, apostando por Navarro, lo que el público en plato recibió con gritos de "tongo". El representante español contestó a estas acusaciones con un corte de manga.

"Estoy triste por los compañeros que, seguro tendrán una carrera muy larga y próspera", ha declarado Navarro tras las votaciones vividas en plató. "Estoy preparado para toda la pasión que reparte Eurovisión", ha sentenciado el artista quitando hierro a la polémica.

El jurado ha estado compuesto por la subdirectora de 'Los Conciertos de Radio 3' y presentadora de 180 Grados en Radio 3 y de 'Cachitos de hierro y cromo' en La 2, Virginia Díaz; el locutor de LOS40, Xavi Martinez; y el presentador de 'Levántate y Cárdenas' en Europa FM y de Hora Punta en La 1, Javier Cárdenas.

"Estoy muy contento y ahora a defender a España con todo el orgullo del mundo --ha afirmado Navarro--. Empezó como una fantasía y he ganado. Va a ser brutal".

El cantante de 20 años nacido en Sabadell acudirá al certamen con un tema pop del que es coautor con Antonio Rayo 'Rayito'. Manel, que compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su guitarra, comenzó compartiendo versiones en sus redes sociales. Hace tres años destacó con su cover acústica de 'Hold on, we're going home', del canadiense Drake, y consiguió la grabación del primer tema de su autoría, 'Brand new day'. Tras el single 'Candle' con Sony Music, ha publicado 'Do it for your lover'.



Increpado un miembro del jurado

La tensión no se rebajó en el plató de TVE tras la finalización del programa que seleccionó al representante español. Minutos después de la elección, el miembro del jurado Xavi Martínez fue increpado por detractores de Navarro en el backstage de los estudios en donde se grababa 'Objetivo Eurovisión'.

Por su parte, Mirela se vuelve a quedar a las puertas de representar a España en el Festival. La carrera de la cantante madrileña por ser la abanderada española comenzó en el año 2004 cuando, con 14 años, se quedó a las puertas de acudir a la versión junior del festival, edición que ganaría Maria Isabel con 'Antes muerta que sencilla'. En 2007 la cantante madrileña volvía a intentarlo, ya en la versión adulta, quedándose nuevamente en una segunda posición en la preselección española. En 2008 y 2009 fue Rodolfo Chiquilicuatre y Soraya Arnelas, respectivamente, los que volverían a dejar a Mirela sin pasaporte a Eurovisión.

Mientras, el joven de Sabadell viajará a la capital ucraniana el próximo mes de mayo para representar a España en el concurso musical en el que participarán 43 países y para el que, por el momento, únicamente España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia tienen elegidos a los artistas que competirán en su nombre.

Por ahora, 'Do it for your love' competirá contra 'Perfect life', de la alemana Levina; 'Requiem', de la francesa Alma; 'Occidentali's karma', del italiano Francesco Gabbani; y 'Never give up on you', de Lucie Jones, la representante de Reino Unido, a falta de que otros países elijan a sus representantes.