'Star Wars 8': Así será el primer tráiler

El primer tráiler de ´Star Wars 8: The Last Jedi´ podría llegar en el mes de abril, durante la Star Wars Celebration que tendrá lugar en Orlando. Hasta ahora no ha salido a la luz ninguna imagen oficial del Episodio VIII de la saga, pero los nuevos rumores ya apuntan qué podrán ver los fans en el primer adelanto de la película.

En un principio se creía que Luke Skywalker no aparecería en el tráiler de ´The Last Jedi.´ Sin embargo, desde Star Wars News Net aseguran que sí estará. "Hay rumores que dicen que Luke no estará en el primer teaser de ´The Last Jedi´. Nosotros hemos oído lo contrario. Luke, Leia, Finn y Rey estarán en él..." escribe la web en Twitter.

Pero hay quien va un paso más allá y se aventura a adelantar lo que podría incluir el primer teaser de ´Star Wars 8´. El youtuber Mike Zeroh avisa que se basa en rumores, que pueden ser ciertos o totalmente erróneos. Zeroh adelanta que el tráiler comenzará con Finn despertándose de una pesadilla o bien del coma, seguido de una breve aparición de Poe Dameron, quien diría "Están aquí".

Después, un hombre de negro -que se rumorea que podría ser Benicio del Toro- aparecería en una 'comitiva de dolientes' (como un funeral), con Poe, Finn, un nuevo personaje interpretado por Kelly Marie Tran y BB-8 mirándoles sorprendidos. El Capitán Phasma, Snoke y el General Hux también estarían en el tráiler. El Líder Supremo preguntaría a este último "¿Está vivo?", a lo que él le responde "Apenas".

Para suavizar ese tono oscuro, Finn le dice a Leia "Han vuelto", a lo que la comandante le responde "Lo he sentido". Frase que bien podría referirse al regreso de Luke. Y tras esto habría un enfrentamiento entre el Capitán Phasma y alguien que sostiene un sable de luz. Para finalizar, se oiría a Luke decir "Todo morirá con nosotros".

El Episodio ´VIII, The Last Jedi´, continuará la historia que se inició en Star Wars: El despertar de la Fuerza, de nuevo con Adam Driver y Daisy Ridley, además de Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis y la recientemente fallecida Carrie Fisher. Al reparto se unen la nominada al Oscar Laura Dern y la joven promesa Kelly Marie Tran.

El primer tráiler podría verse en abril de 2017 durante la Celebración de Star Wars que tendrá lugar en Orlando. El festejo, por otra parte, servirá de homenaje a Carrie Fisher y rendirá tributo al ´Episodio IV: Una nueva esperanza´, en el 40º aniversario de su estreno.

Ya en 2019 llegará a la gran pantalla la novena entrega de Star Wars con Colin Trevorrow como director. Y respecto a los spin-off que comenzaron con Rogue One, en 2018 se estrenará una película dedicada al joven Han Solo, aún sin título oficial, y que estará dirigida por Chris Miller y Phil Lord y protagonizada por Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke, Woody Harrelson y Donald Glover (Lando).