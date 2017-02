Casimiro: "Ellos han sido mejores en todas las facetas del juego"

El Herbalife Gran Canaria no dio con la tecla para vencer al Valencia Basket y su entrenador Luis Casimiro reconoció que los jugadores del Valencia Basket habían sido "mucho mejores en todas las facetas del juego, no sé que es antes, si nuestro mal partido o el buen partido de ellos". Sus chicos no tuvieron su mejor actuación y Casimiro ha señalado que la clave principal ha sido "no dominar el rebote" a lo que añadió: "Ellos juegan con fluidez y estando acertados desde el perímetro es difícil ganarles", explicó. El técnico amarillo resaltó el enorme sacrificio que realizó su equipo: "Hicimos un gran esfuerzo por dos veces de ponernos a ocho puntos y no hemos podido".

El Herbalife Gran Canaria siempre fue por debajo en el luminoso con una diferencia de hasta 21 puntos. "Queríamos bajar la diferencia a menos de 10 puntos con el objetivo de generarles más dudas. Pero ellos han mantenido la calma y nosotros hemos vuelto a no estar acertados". En determinadas ocasiones del partido el Herbalife Gran Canaria se mostró acelerado y no supo escoger la opción más adecuada. "Nos equivocamos en algunas situaciones. El equipo realizó el esfuerzo necesario, pero hemos estado peor que el adversario en la lectura del partido", aseguró. Un Valencia que estuvo muy acertado tanto en defensa como en ataque con un jugador estelar como Dubljevic -firmó 22 puntos- hizo que el Granca tuviera que nadar a contracorriente. "Cuando estas remando con todo en contra y encima nos caemos, resbalamos, recuperan el balón y nos meten un triple es mucho más difícil volver a levantarse", explicó Casimiro.

El técnico también ha admitido que no han estado al "cien por cien físicamente.Si hay cuatro jugadores que no entrenan el lunes no vamos a engañar a nadie. Ellos nos habían ganado dos veces, están jugando bien y tienen más presupuesto". Y acerca del favoritismo de su rival de cara al partido quiso dejar claro. "Ellos tenían el papel de favoritos, pero a nivel interno el mensaje era dejarnos la piel en el campo para ganar. Que nadie dude de nuestras intenciones. Hemos salido con muchas ganas, pero también tenemos que darle al Valencia el mérito que se merece", matizó. Luis Casimiro también puso en valor el esfuerzo realizado por Xavi Rabaseda. "Para no haber entrenado ha demostrado implicación, sacrificio y ha sido un ejemplo para todos, además tenía el riesgo de poder haber agravado su lesión", añadió el técnico amarillo.

Los jugadores, decepcionados

Alberto Oliver fue uno de los jugadores del Herbalife que dio la cara ante los medios después de la derrota. El de Tarrasa reconoció que los jugadores taronjas "han sido mejores y han merecido ganar".

El base, que dirigió bien al equipo en los mejores minutos de los suyos, señaló: "Al comienzo nos costó entrar en el partido, pero en la segunda parte nosotros empezamos mejor, llegamos a ponernos a 8 puntos, pero ellos no dudaron. Se merecen estar en las semifinales y hay que felicitarles, nada más. Teníamos claro que había que estar por debajo de los 10 puntos, lo hemos conseguido pero ellos han jugado muy bien y nosotros no hemos estado al nivel de otros partidos. Ellos han sido mejores", sentenció.

Alberto Oliver, al igual que Luis Casimiro, no sabe de quien fue el mérito o el demérito. "Ha sido un poco de todo, no ha sido nuestro mejor inicio, pero cuando hemos defendido bien nos ha costado cerrar el rebote. Aún así nos hemos repuesto y hemos mejorado en la segunda parte, pero ellos han estado serenos", apuntó el base.

Otro de los jugadores claves dentro de este Herbalife Gran Canaria es Pablo Aguilar, que ayer se erigió como el mejor del partido y señaló que durante el partido les faltó "garra, intensidad y creer en sus posibilidades" a la par que lamentó: "Estuvimos muy desacertados en los rebotes". Para Aguilar esa es una consecuencia de la "mala defensa" que realizó durante una gran parte del encuentro el conjunto amarillo. Ahora buscan recuperar los ánimos tras una derrota de las que duelen.