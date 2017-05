Casimiro ve ya "imposible" ser cabeza de serie en el 'Playoff'

El Herbalife Gran Canaria dijo ayer prácticamente adiós a sus opciones de alcanzar el rango de cabeza de serie en el Playoff por el título de la Liga Endesa, después de perder contra el Montakit Fuenlabrada en Madrid. Luis Casimiro, técnico del cuadro grancanario, así lo manifiesta: "Evidentemente, el disputar esas dos plazas (la tercera y la cuarta) es imposible".



"Está claro que con la jornada de descanso no dependía de nosotros, pero podíamos seguir apretando si lo ganábamos todo y viendo los resultados de los demás. La remota posibilidad que teníamos la hemos dejado escapar definitivamente. Ahora hay que intentar vencer en los dos partidos que quedan (ante el UCAM Murcia y el Bilbao Basket) para quedar lo más arriba posible", afirmaba el responsable del banquillo del Granca.



A la hora de analizar la derrota del Herbalife en el Pabellón Fernando Martín ante el Fuenlabrada, Luis Casimiro tenía una cosa muy clara: "En el primer tiempo hemos hecho un mala defensa y en el segundo la hemos mejorado, y hemos recuperado esos 16 puntos de diferencia del descanso".



"Además, hemos tenido muy poco acierto desde la línea de tres puntos durante todo el partido. Ellos han mostrado un buen nivel de acierto y nosotros no, ahí está la diferencia del resultado final", explicaba el entrenador del Granca.



Luis Casimiro aplaude la actitud de su equipo "en no bajar los brazos, en apretar, en poder competir el partido", pero vuelve a hacer hincapié en la floja defensa realizada en la primera parte.



"Hemos tenido poco acierto. El Fuenlabrada no nos ha dejado meter balones interiores, tapando las continuaciones. Hemos tenido tiros librados, pero no hemos anotado. La no defensa del primer tiempo y la sí defensa del segundo tiempo, más el poco acierto durante todo el partido, nos ha lastrado bastante", manifestaba el técnico del conjunto amarillo.



Rabaseda: "Demasiado tarde"



Xavi Rabaseda, alero del Herbalife Gran Canaria, reconocía tras la derrota en el choque frente al Montakit Fuenlabrada que el cuadro amarillo hizo "un mal partido en general". "Cuando nos hemos querido poner para ganar, ha sido ya demasiado tarde", afirmaba.



"Este equipo tiene orgullo, queríamos ganar; si no hubiésemos reaccionado en la segunda parte, nos hubiésemos ido con un marcador mucho más adverso", explicaba el jugador catalán, quien actuó en las filas del club madrileño durante una temporada cedido por el FC Barcelona.



Xavi Rabaseda, sobre el escaso acierto desde la línea de triples, manifestaba que "hay días en los que se meten más puntos, otros menos; no es un tema muy controlable". En cuanto al futuro más cercano, el alero del Herbalife decía lo siguiente: "Nos quedan dos partidos en casa que tenemos que ganar para intentar quedar lo más arriba en la clasificación y llegar al Playoff".