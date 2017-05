"De la segunda Copa me quedo con mis compañeras, no las cambio por nada"

Tiddara Trojaola, extremo del Rocasa ACE Gran Canaria, que firmó tres dianas, en la gran final de la Copa de la Reina ante el Bera Bera, calificaba de "agónico" el tercer entorchado consecutivo del bloque teldense [dos coperos y la EHF Challenge Cup de Europa en los últimos tres años]. "Ha sido un partido 'súper' trabajado y agónico hasta el último minuto. Sabíamos que Bera Bera da la cara y que las finales suelen ser así, con la suerte de que la victoria esta vez nos la hemos llevado nosotras y este año, la Copa de la Reina se va para Canarias", detalló la jugadora sureña.

La de Maspalomas, considera como factor clave no lucir la condición de favoritas. "La verdad es que no nos sentíamos favoritas, después del batacazo del año pasado veníamos muy concienciadas de que teníamos que ir partido a partido, y al final con el trabajo hemos conseguido llegar hasta aquí (...) Este año ha sido un poco duro. Dos competiciones en las que sabíamos estábamos fuera, la competición europea y la Liga, donde ya no tenemos opciones al título, entonces veníamos a disfrutar, era la única competición donde teníamos opciones de ganar", aseguró en el parqué del Municipal de Porriño, tras aniquilar al Bera Bera en la prórroga. "Esta Copa es una competición que nos encanta. Me quedo con el apoyo, con el ambiente vivido y con mis compañeras, que no las cambio por nada", finalizó. Además, para Teledeporte, lanzaba un mensaje de apoyo a todos los aficionados grancanarios: "Es para ellos, nos hemos sentido arropadas y hay que celebrarlo", aseguró la internacional.