Rajoy confía en el apoyo de NC para sacar adelante los Presupuestos

El Congreso ha rechazado esta mañana las siete enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017 al producirse un empate a 175 votos en tres sucesivas votaciones entre los escaños a favor y en contra. De esta forma, las enmiendas que reclaman la devolución al Gobierno de las cuentas públicas para este año decaen y se inicia por tanto la tramitación parlamentaria del mismo. El diputado de NC, Pedro Quevedo, defendió su enmienda a la totalidad contra el proyecto presupuestario, pero volvió a mostrarse dispuesto a negociar a partir de ahora durante la tramitación de las enmiendas parciales, que se presentarán mañana.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó nada más acabar la sesión de la cámara que confía en sumar nuevos apoyos, entre ellos el del propio Quevedo, para tener la garantía de superar el trámite parlamentario que se inicia ahora. "Intentaremos tener el mayor número de votos, el del diputado por el que se me pregunta (en referencia a Quevedo) y el de resto de los diputados. Hay distintas secciones (en el proyecto de Presupuestos), pueden estar con una parte, pueden no estarlo con otra, pero creo que en este momento si queremos conseguir empleo, la clave es aprobar los Presupuestos con los mayores apoyos posibles".

Durante la defensa de su enmienda, Quevedo, dirigiéndose al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que "la responsabilidad del Presupuesto la tiene el Gobierno y en realidad el famoso diputado 176 no soy yo, el diputado 176 es usted, de quien depende que prospere el Presupuesto o no, es usted". "No podemos confiar en las políticas del PP porque a lo largo de estos años ha maltratado a Canarias, por eso votamos contra la investidura de Rajoy y por eso presentamos esta enmienda. Pero si hay una oportunidad para defender los intereses de Canarias, de corregir ese maltrato, considerando que NC no forma parte del G de Canarias, intentaremos aprovecharlo", afirmó Quevedo. El diputado nacionalista de izquierdas, comparó de forma implícita los acuerdos presupuestarios alcanzados por CC y el PNV con el PP señalando que el "dialogo" con los primeros" han sido menos productivos que las "negociaciones" con los vascos. Por ello, dijo que "viendo cómo han ido los diálogos, con toda la sana envidia que me producen determinadas negociaciones excelentes, por las que felicito a sus responsables, le diré que el diálogo a Canarias no le ha ido igual de bien". "A lo mejor lo que le hace falta es una negociación", espetó al ministro para reclamarle ese tipo de contacto político con NC para poder aprobar las cuentas.

Montoro le respondió pidiéndole que "no trate de eludir responsabilidades" y señalando que "esto es un asunto de aritmética: o sumamos o no sumamos, y como aquí hay unos que están en sus cosas, pues tenemos que sumar, y eso está siendo bueno. Esto no es un mercado de votos como critican algunos, sino actuando en España, sobre los territorios de España". "La responsabilidad es del ministerio, del Gobierno y del conjunto de los miembros de la Cámara, sin cuyo concurso no salen adelante los Presupuestos. Esto es una cuestión de entendimiento, de voluntades, de negociaciones y de que Canarias es un territorio muy importante de España", recalcó el ministro.

Por su parte, la diputada de CC, Ana Oramas, defendió el acuerdo alcanzado con el PP y justificó su apoyo a las sextas cuentas de un gobierno de Mariano Rajoy por "responsabilidad, coherencia y respeto a los canarios". Calificó de "justos" para Canarias los Presupuestos y dijo que el Archipiélago "no puede esperar" para tener una nuevas cuentas públicas, desgranando a continuación varios de los aspectos que contiene el acuerdo firmado con el PP.rios superará hoy previsiblemente su primer escollo al superar las siete enmiendas a la totalidad a las que se enfrenta.