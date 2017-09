1.400 estudiantes, sin libros ni deberes

"Estamos en un viaje a borde de un barco y nuestra meta es llegar a cuarto. La tripulación está formada por Inma, Lourdes, Carolina..." Los pasajeros tienen entre 8 y 9 años e inician el viaje conociéndose. "Me llamo Lucas. Tengo Novia y he pasado las vacaciones en el Jardín Dorado Hotel". A Lucas le tocó el turno de palabra en la presentación individual que tiene que hacer cada niño a la hora de subir a bordo. De esta manera ha comenzado la profesora Oriana Santana la primera clase de pilotaje del curso escolar 2017-2018, en uno de los grupos de tercero de primaria del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria. Este centro es uno de los escogidos por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias para iniciar el programa de pilotaje del Área Tecnológica y Educativa, que se desarrollará a lo largo de todo el año a través de la participación y las acciones "sincronizadas" de los aproximadamente 150 profesores de toda Canarias que por primera vez participan en este proyecto de enseñanza integrada en entornos virtuales. Su clave se basa en esa "sincronización" de los profesores, así como en la continua evaluación de su aplicación, cuyo seguimiento se llevará a cabo a través de una plataforma digital diseñada para los profesores, en la que expondrán sus valoraciones sobre el rendimiento de los alumnos y la efectividad del proyecto, según explica Carolina Artiles, vicedirectora del CEIP Iberia.

De una prueba a un pilotaje

Con un imaginario viaje en barco, con Pequeños consejos para empezar el curso o con otras propuestas igual de creativas han empezado el curso los 38 colegios de Canarias que forman parte de este pilotaje novedoso, que de forma mucho más modesta se desarrolló durante el curso pasado en algunos grupos de tercero de primaria. De este total, según informa la Consejería de Educación, 20 de Primaria y 10 de Secundaria son de Gran Canaria y Tenerife; 6 están en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, uno por cada enseñanza e isla; así como uno de Primaria en La Gomera y en El Hierro.

Con una media de ratio de 20 alumnos por clase, se estima que entre 1.400 y 1.600 estudiantes de tercero y quinto de Primaria forman parte de este proyecto de aprendizaje cuyo objetivo principal es "aparcar los libros de texto", expresa Inma Hernández, jefa de Estudio del colegio capitalino.

Por el momento parece una realidad, ya que Carla, una de las estudiantes que el año pasado formó parte de la primera prueba de las unidades didácticas virtuales, que se impartió en cuarto de primaria del Colegio Iberia, no tuvo que utilizar libros para su aprendizaje. "Lo que vi es que estudiaban en pequeños grupos, e incluso se examinaban en parejas y tenían que prepararse los exámenes juntos. "Yo no vi los exámenes, pero mi hija siempre decía que ya se sabía la materia y todos los deberes los hacían en clase", cuenta Erika Tejero, la madre de Carla, que este año vuelve a repetir experiencia con el programa piloto de introducción de programas didácticos y contenidos digitales de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), cuya titular es María Teresa Acosta. "Por el momento yo no he comprado ni un libro por indicaciones del colegio", comenta Erika Tejero. "Es que el año pasado estudiamos con fichas, los libros servían como apoyo y muchos exámenes los hicimos con el ordenador", nos detalla Carla al comentar su experiencia .

En diferentes formatos

Con el reciente curso, este experimento tecnológico educativo, que se amplia a 38 centros como proyecto pilotaje, se lleva a cabo a través de las pautas de un programa diseñado por un grupo de profesionales especializados en programas didácticos que coordinarán a los aproximadamente 150 profesores que participan. Los educadores plantean las unidades y materias, que primero deben pasar los criterios de la Inspección Educativa, para comenzar a instaurar en las clases por períodos variables, que se miden en sesiones y que pueden durar hasta dos meses", explican responsables de la Consejería de Educación y Universidades.

Esas unidades didácticas incluyen materias con contenidos comunes establecidos por la LOMCE, que se estudiarán en las aulas en soporte digital y en diferentes formatos, "con el fin de facilitar su uso a los centros en función de los recursos tecnológicos de que dispongan", subrayan desde Educación.

Por el momento, un grupo de quinto de primaria del Colegio Iberia, con 27 alumnos, ya tienen a su disposición 24 tablets. Cada dos niños compartirán un dispositivo en sus clases de pilotaje. "Lo hacen para que nos conozcamos, porque nos han mezclado con niños de otros grupos del año pasado y yo no conozco muy bien a algunos de mis compañeros", cuenta Carla de nuevo.

Las asignaturas que aprenderán los niños de su clase a través de este proyecto son matemáticas, lengua y ciencias, entre otros temarios que se combinarán con materias fundamentales para este centro, como es la Atención en la Diversidad Canaria o los planes de impulso de las lenguas extranjeras (PILE) y de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE).

Por otro lado, también para los profesores que participan en el pilotaje es un proyecto nuevo para el que tendrán que formarse periódicamente. Por ello, Tecnología Educativa tiene previsto impartir cien horas de formación online, así como convocar tres sesiones presenciales a lo largo del año, en las que los profesionales podrán exponer sus experiencias, valoraciones y propuestas de mejoras.

Los 150 educadores serán los que finalmente diseñen a través de su experiencia y valoraciones la programación didáctica y contenidos digitales que para el próximo curso (2018-2019) la Consejería de Educación tiene previsto implantar en todos los centros de Canarias, si el experimento sale bien.