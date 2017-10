Cinco estrellas de Hollywood que pusieron rostro al cáncer de mama

La lucha contra el cáncer de mama es una batalla que libran millones de mujeres en el mundo. Entre ellas, son muchas las estrellas de Hollywood que han sufrido o sufren la enfermedad en estos momentos.



Aprovechando el Día Mundial contra el cáncer de mama hemos rescatado los casos de cinco actrices que han pasado por este trance.



Sus rostros se han convertido en iconos de la lucha contra el cáncer. Algunas de ellas han mostrado, incluso, todas las etapas de la misma. Desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento y sus duros efectos, hasta las etapas de remisión y curación.



Cynthia Nixon





Cynthia Nixon ha luchado contra el cáncer de mama. REUTERS

Christina Applegate

Christina Applegate ha luchado contra el cáncer de mama. REUTERS

Kathy Bates

Kathy Bates ha luchado contra el cáncer de mama. REUTERS

Shannen Doherty

Angelina Jolie

Angelina Jolie es una activista contra el cáncer de mama. REUTERS

La popularde ´´ es uno de los rostros de Hollywood más activos en la lucha contra el cáncer. La actriz fue diagnosticada en 2008 y no dudó ni un segundo en hacer pública su enfermedad. Desde entonces, es una de las principales abanderadas en la lucha contra el cáncer. Para ella, la detección precoz, ya que su madre también sufrió esta enfermedad, fue esencial para poder tratar su tumor.El famoso rostro de ´´ fue sometido en 2008 a una. La actriz tampoco ocultó los efectos de su enfermedad. Le extirparon los dos pechos para prevenir volver a padecer la enfermedad en el futuro. Su valiente decisión es un ejemplo en la lucha contra el cáncer.La actriz estadounidense padeció en un primer momento un cáncer de ovarios. Posteriormente, descubrió un tumor en su pecho y se sometió también a una doble mastectomía. Su vitalidad y su carácter se muestra en todos sus trabajos en el cine y en televisión, donde cosecha grandes éxitos.La míticade ´´ es uno de los iconos actuales en la lucha contra el. La actriz fue diagnosticada en 2015 y no ha dudado ni un segundo en compartir su dura experiencia. A través de su perfil de Instagram, Doherty ha ido explicando su lucha. Gracias a las redes sociales hemos visto cómo se le ha caído el cabello, hemos visto sus sesiones de quimioterapia y, finalmente, hemos celebrado la noticia de que su cáncer esta en remisión.El caso des particular ya que ella no ha sufrido cáncer de mama. No obstante, su decisión de someterse a una doble mastectomía por las altas probabilidades de sufrirlo que tenía, se convirtió en todo un ejemplo. Jolie es portadora del, uno de los principales en el desarrollo de este tipo de tumores. En este caso la prevención ha sido fundamental y el caso de Angelina Jolie ha dado la vuelta al mundo.