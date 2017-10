Carles Puigdemont: "El Estado español quiere una Cataluña sometida, disminuida y humillada"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha señalado que el Gobierno central busca una Cataluña "sometida, disminuida y humillada" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo ha dicho en un acto de la patronal catalana Cecot celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya, en Barcelona.



Según el presidente catalán, el Estado busca una Cataluña sumisa y que acate órdenes: "El Estado español ya ha hecho saber qué Cataluña quiere: disminuida y humillada. Una Cataluña que acepte sin chillar su vergonzante falta de inversión o su insostenible déficit fiscal y su constante disminución del autogobierno".



"Una Cataluña que si alza demasiado la voz, se la castiga y se la agrede. O se le perjudica deliberadamente su capacidad económica. Y que si incluso así sigue alzando la voz, una Cataluña suspendida, en la que la voluntad de los ciudadanos no cuenta, y donde se pueda cesar al Govern y al Parlament a pesar de tener el apoyo indiscutible de la ciudadanía", ha añadido.



Asimismo, el presidente catalán ha remarcado que un empresario "nunca enviaría a la policía a pegar a sus clientes" que han dejado de comprar sus productos, en referencia a las cargas policiales que tuvieron lugar durante la jornada de referéndum del 1 de octubre.



Puigdemont, que ha sido largamente ovacionado a su entrada al recinto y durante su discurso, ha lamentado el trato que el Estado da a Cataluña en el ámbito empresarial: "No se puede retener a los clientes por la fuerza ni contra su voluntad".



"Como país, y como muchas empresas, no se ha llegado aquí por conjunción de azar, sino que se ha llegado claramente por la fuerza de la gente", ha dicho el presidente de la Generalitat, y ha mantenido la apuesta por el diálogo y la mediación hasta el último momento.





Críticas a Europa

Puigdemont prevé comparecer en el Senado para presentar alegaciones al 155. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

El presidente de Cecot aboga por el diálogo

El presidente del Govern también ha criticado la postura de la Unión Europea en el conflicto entre Gobierno y Generalitat, y ha insinuado que Europa tiene más de una cara: ". Esta Europa no es la que gusta y corre el riesgo de convertirse en una carcasa vacía"."Encontramos insostenibilidad, desinterés e insolidaridad cuando en latodo esto aparece", y ha asegurado que la sociedad se está alejando de aquellos modelos que son capaces de traspasar el Estado de derecho para asegurar su 'status quo'.El Parlamento de Cataluña celebrará este jueves un pleno monográfico para responder a la decisión del Gobierno de aplicar el 155, mientras que Puigdemontpara defender su posición.En ese mismo acto, el presidente de Cecot,, ha sentenciado que los problemas, en el siglo XXI, se deben resolver dialogando y pactando, y ha alertado de queAbad ha hecho hincapié en que en el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat "está en juego la libertad".y ha extrapolado la crisis política con el mundo empresarial, en el que dice que los empresarios dialogan y pactan en cualquier situación porque están abducidos por el sentido común."Por ello y hasta la extenuación queremos lo que desesperadamente necesita España: diálogo", y ha dicho que los empresariosAbad ha situado al tejido empresarial fuera del ámbito político y ha determinado que las compañías catalanas se sitúan al lado de las instituciones y los ciudadanos de Cataluña, además de insistir en que"Hace unos 40 años que se calla y que no se dialoga.", ha asegurado.