Ayestarán fulmina a Hernán, Aythami, David García y Simón

Aquí están los hombres de Pako. El preparador amarillo Pako Ayestarán ofreció esta mañana la relación de 18 citados para la disputa de la 10ª jornada de competición liguera ante el Dépor en el Estadio de Gran Canaria -mañana, 20.00 horas y por BeIN LaLiga-. En la misma, aparece el bloque que trituró al cuadro gallego en el último pulso de Copa del Rey ante los gallegos por (1-4) como Viera, Vitolo, Momo, Vicente Gómez o Javi Castellano. La gran novedad la escenifica la primera convocatoria del cerebro Sergi Samper -que debutó de amarillo el pasado jueves en la Copa del Rey ante el Dépor en el estadio Municipal de Riazor-. Lucha con Javi Castellano por llevar el control del Ferrari de los 115 millones de euros -el valor de mercado del plantel amarillo, el más caro en la historia de la UD-.

Y en los descartes, varios nombres de peso como David Simón, David García, Aythami Artiles, Hernán Santana o el extremo argentino Hernán Toledo -que viajó a la Península y fue descartado ante Villarreal y Dépor en Copa-. A estos cinco registros en tinieblas cabe añadir los lesionados Alen Halilovic y Tannane. El dogma de Pako toma forma y elige a sus discípulos favoritos. Los hombres de Pako.

De tal manera, que los elegidos por Pako para su cuarto partido de Liga y quinto de competición oficial en su ciclo de amarillo está integrada por Raúl Lizoain y Leandro Chichizola como poteros; con Lemos, Vicente Gómez, Samper, Rémy, Calleri, Momo, Míchel Macedo, Borja Herrera, Pedro Bigas, Javi Castellano, Vitolo, Jonathan Viera, Ximo Navarro, Dani Castellano, Tana y Aquilani. Todo apunta a que no habrá grandes cambios en relación al once que dispuso ante el Dépor en Riazor en la ida de los 1/16 de final de la Copa del Rey. Ayestarán no quiso mojarse sobre si Raúl, que fue titular en Copa, jugará de inicio en la competición doméstica.

Además, Macedo sustituye a Simón, y en la medular Javi Castellano, Vicente y Viera repetirán de inicio. En el frente ofensivo: Vitolo, Rémy y Calleri. En la competición del 'KO', junto al extremo internacional jugaron Tana y Momo. El alfil de Las Torres firmó dos dianas y es otra de las variantes para actuar de inicio.