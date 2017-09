"Las llamas me quitaron la casa y toda una vida"

"Las llamas me quitaron la casa y toda una vida"

El incendio ha arrebatado a Dolores Mayor, vecina del barrio de Las Mesetas de Tejeda, los recuerdos de "toda una vida". Con el fuego en los talones y un hijo en silla de ruedas, tuvo que abandonar el pasado miércoles a toda prisa su vivienda después de intentar salvar sin éxito algunos de sus animales. "Las llamas me dejaron sin casa", lamentaba ayer, destrozada, junto a la montaña de ladrillo y ceniza en la que se ha convertido un hogar con casi un siglo de historia.

El almuerzo se le atragantó ese día aciago a la decena de familias que integra el pago de Las Mesetas. Sobre las 14:00 horas, a Dolores le dio olor a "quemado" y salió a la puerta de su casa para averiguar "si ocurría algo" a orillas del barranco. De repente vio humo por la zona de Camaretas (San Mateo), pero al no escuchar "sirenas de emergencias" no le dio importancia. No fue hasta que la llamó por teléfono la vecina que le cuida los animales en Las Mesas cuando realmente cayó en la cuenta de la "tragedia" que se le venía literalmente "encima".

Subió a toda prisa junto con su hijo a rescatar a su ganado. Al llegar a las inmediaciones de la Degollada de La Yegua el fuego les pisaba los talones. Solo les dio tiempo a salvar a sus tres caballos y salir a escape carretera abajo. Atrás quedaron 22 ovejas descarriladas, que ya dan por "perdidas".

Al regresar, relata Mayor, se refugió atemorizada junto a su marido y sus hijos en casa del vecino. "Pensé que el fuego iba a seguir por el barranco y allí no nos iba a alcanzar, pero me equivoqué", relata la vecina con angustia mientras recuerda la huida.

Una hora después la Guardia Civil les ordenó desalojar el pueblo. "Nos decían que teníamos que bajar a San Mateo, pero yo en aquel momento no tenía coche. Incluso la silla de ruedas de mi hijo se quedó en casa y, entre prisas y nervios, nos montamos como pudimos en el vehículo del vecino y arrancamos carretera abajo". Mayor, a sus 74 años, destaca que "gracias a dios" nunca había vivido un episodio similar en su vida.

"Sin mirar atrás" y con un hijo que bajaba a pie por la carretera general junto a los tres caballos, la vecina se detuvo a 300 metros de su casa. Allí le esperaba su nuera, Nayra Alvarado, que había acudido a su rescate desde Telde.

La joven se enteró del incendio tras la llamada de auxilio de su sobrino. No sabe cómo "llegó lo antes posible a San Mateo" tras dejar a sus tres hijos en su domicilio. A la altura de La Lechuza, un control de la Guardia Civil la detuvo pero ella logró escabullirse entre el revuelo y alcanzar Las Rosas. Allí los agentes le dijeron que "arriba no quedaba nadie". "Les dije que mi suegra aún no había logrado bajar y que necesitaba llegar hasta ella. Así que decidí saltarme el control y continuar el camino", relata Alvarado aún con algo de "impotencia".

A solo unos kilómetros de distancia divisó por fin a sus familiares. Se repartieron en los coches y llegaron hasta el polideportivo de San Mateo. Allí la Cruz Roja les brindó medicinas y una silla de ruedas para Miguel. La noche la pasaron entre colchonetas con su hijo, en Telde.

Ayer, al volver a Las Mesetas, ya sabían por boca de un vecino que las llamas habían calcinado la casa de sus padres, aledaña a su vivienda. Sin embargo, la tristeza de ver "todas sus pertenencias" reducidas a cenizas tumbó a la familia. "He perdido lavadora, nevera, horno y hasta una thermomix sin estrenar", se duele Mayor mientras escrudiña entre los escombros.

"En un abrir y cerrar de ojos" el fuego la ha dejado sin las paredes entre las que creció. "Me ha quitado toda una vida además de la despensa, porque ahora mismo no tengo ni para comer en casa", agrega con dolor al acordarse hasta de "las plantitas que regaba" en su domicilio. El incendio también acabó con la vida de otros animales de su finca, como conejos y gallinas.

Por suerte sus tres caballos descansan ahora en un centro de hípica de San Mateo. Sus hijos y su nuera la ayudan con los trámites que hay que realizar "en estos casos" y otras tareas hasta que la zona recupere el agua y la luz. "Un vecino nos ha dado algunas garrafas para que podamos ducharnos y mi marido ya ha pedido prestado a un amigo un motor para tener algo de luz" mientras vuelve la normalidad al municipio.

En estos "momentos difíciles" los vecinos de Las Mesetas comparten "en familia" lo poco que les ha dejado el incendio. "Al llegar me encontré en casa un saco de papas, gofio, bizcocho y leche", dice emocionada Mayor.