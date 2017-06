Billy O'Brien apuesta por adolescentes y asesinos para su séptima película

John Wayne Cleaver es un adolescente obsesionado con los asesinos en serie que, pese a sus tendencias psicópatas, hace todo lo posible para no convertirse en uno de ellos, tanto que cuando el pueblo en el que vive se ve afectado por unas sangrientas muertes, decide perseguir al culpable. Desde Irlanda llega I Am Not a Serial Killer, un filme dirigido por Billy O'Brien que ya se ha podido ver en festivales como el de Sitges y que se hizo triplete en el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei 2016.