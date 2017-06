Esclavitud celebra 20 años de carrera con 'Return To Eden'

Veinte años no son nada para una banda en plena forma como Esclavitud, que esta noche -a partir de las 21.30 horas- celebra dos décadas de actividad con un concierto en The Paper Club (C/Remedios10) y en el que presentará su tercer disco: Return To Eden. Será una noche de heavy metal de amplio espectro con tendencias progresivas bajo el influjo de los clásicos del género.

Esclavitud nació en1996 bajo el nombre de Slavery en La Laguna (Tenerife). Tras algunos cambios en la formación y la adopción de su nombre definitivo, la banda grabó tres maquetas durante sus primeros años. En 2007, grabó Involución, su primer disco, y en 2011 contó con Andi Deris, vocalista de Helloween, y con el prestigioso ingeniero de sonido Charlie Bauerfeind como productores de Condenados Al Paraíso. Este segundo álbum les llevó a girar por todo el país compartiendo escenario con WASP, Michael Schenker, Hammerfall, Warcry, Saurom, Barricada, Lujuria o Koma. En 2016, el vocalista Adrián Lugo abandonó la banda para dejar paso a Marc Quee (ex vocalista de la banda francesa Attentat Rock), con el que la banda retornó a su idea original de cantar en inglés.

Return To Eden supone para la banda canaria un regreso en todos los sentidos. El álbum se centra en el reencuentro del hombre con sus rasgos más humanos, un retorno al paraíso en contraposición a una humanidad decadente controlada por los poderes fácticos.