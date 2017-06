El espíritu del 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club' toma el Paper Club

El legado de The Beatles vuelve a cobrar vida sobre los escenarios de Canarias gracias a Los Little, un grupo conformado por algunos de los nombres más activos y creativos de la escena musical canaria.

El 50 aniversario de la publicación del legendario Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band sirve de excusa para que esta formación se presente mañana en sociedad en The Paper Club, a partir de las 23:00 horas, con entrada gratuita.

Hace quince años, Los Little tuvieron una primera encarnación que causó muy buena impresión, incluso a pesar de que en las Islas no había mucha costumbre o tradición de grupos que tributan a una sola banda en concreto. Ahora se presentan con ilusiones renovadas, en un contexto musical totalmente diferente y con la experiencia que han acumulado en todos estos años en diferentes proyectos musicales. Con todo, Los Little no quieren ceñirse al concepto de banda tributo al uso, y ponen todo su empeño en hacer que cada una de las versiones del inmortal repertorio de The Beatles suene con personalidad propia, con un toque entre orgánico y contemporáneo.

Los Little son Sergio Casquero (bajo y voz), Samu Cósmico (guitarra y voz), Alby Ramírez (guitarra y coros) y Sergio Miró (batería y coros)