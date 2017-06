Nyman y su piano, a la conquista del Auditorio

Una melodía, la que acompañó a Holly Hunter, Anna Paquin, Harvey Keitel y Sam Neill en la banda sonora de El Piano, hizo célebre a Michael Nyman entre el gran público. Pero detrás de esa canción -que no se hizo con el Oscar- hay mucho más: la carrera de un pianista, musicólogo y compositor experto en música antigua que hoy, a partir de las 21.00 horas, tiene prevista una parada en el Auditorio Alfredo Kraus.

Nyman es, junto a Wim Mertens y Philip Glass, uno de los compositores más innovadores y aclamados de la historia de la música contemporánea. Su trabajo abarca óperas, cuartetos de cuerdas, bandas sonoras y conciertos orquestales. Compositor, pero además intérprete, director, escritor, cineasta, musicólogo, fotógrafo y sobre todo pianista, Nyman posee una inquietud creativa que le ha llevado a ser nombrarlo como hombre del renacimiento por la polivalencia de sus actividades artísticas, convirtiéndolo en uno de los iconos culturales más fascinantes e influyentes de las últimas décadas.

Tras la popularidad alcanzada con El Piano, Nyman ha seguido creando principalmente bandas sonoras, en especial para filmes europeos de autores independientes además de algunas incursiones en bandas sonoras de Hollywood como Gattaca, Raenous (con el también británico líder de la banda Blur, Damon Albarn) y The End of the Affair.

Michael Nyman estará en Gran Canaria inaugurando el ciclo de Conciertos Esenciales que a lo largo de este 2017 protagonizarán en las Islas varios de los artistas más influyentes del panorama internacional. Con el concierto de Michael Nyman hoy , en formato Solo Piano, el público afortunado podrá disfrutar de uno de los mejores artistas clásicos contemporáneos vivos.