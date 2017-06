Primer 'round' de nuevos talentos

La gran cita con la moda en Canarias dio el pistoletazo de salida ayer en la pasarela internacional en el Palacio de Expomeloneras, en Maspalomas, con la primera jornada de desfiles de su vigésima edición, que se prolongará hasta el domingo 18 de junio con una explosión de talentos veteranos y emergentes de la mano de 28 firmas grancanarias, nacionales e internacionales. Además, esta edición cuenta, entre sus grandes novedades, con el debut como modelo de la presentadora Cristina Pedroche, mañana, que además protagoniza la imagen de la Semana de la Moda Baño 2017; así como con una nutrida presencia de influencers y bloggers de moda entre los invitados especiales.

Un total de 13 nuevos talentos desplegó ayer sus propuestas de baño para la primavera/verano 2018 durante una jornada inaugural que, protagonizada por los colores vivos y luminosos, con líneas sofisticadas y frescas, dedicó su primera tarde a las promesas del diseño de moda en las Islas.

A los jóvenes diseñadores que ya desfilaron en la pasada edición de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria, las firmas Aguas Azules, Como la Trucha al Trucho, Chela Clo, Eclipse SW y Vevas, se unieron este año Basics not Basic, Chaxi Canarias, Escobar, Laut, Román Peralta, Savia de Oro, Sarah Kuhlmann Sw y Suhárz. Esta nómina se traduce en ocho nuevas firmas más con respecto al pasado 2016, lo que pone de manifiesto la dinamización del sector con la incorporación creciente de talentos creativos en Canarias.

La jornada de ayer se dividió en cuatro tandas de desfiles, a cuyo término se hizo entrega del Premio Mainstream Fashion Magazine al New Talent, que concede esta revista especializada en moda y que este año recayó en la firma Román Peralta, tal como dictó el falló del jurado, compuesto por el Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba; junto con miembros de la citada publicación y profesionales del sector de la moda y la imagen de Canarias. El diseñador canario, que presentó la colección Freefall, recibió el premio de manos de Minerva Alonso, consejera de Industria del Cabildo de Gran Canaria.

Se trata de la segunda edición de este galardón, dotado con 2.000 euros, que nace con el objetivo de visibilizar y apoyar a las nuevas firmas de Gran Canaria Moda Cálida, así como de contribuir al posicionamiento y desarrollo de la marca ganadora a nivel regional y nacional. Este galardón recayó el pasado año en la firma Como la Trucha al Trucho, creada por los diseñadores Amanda Gutierrez Martín y Adonais Sarmiento Peña, también presentes en esta edición.

Jornada inaugural

Hacia las 17.00 horas de ayer dio comienzo el primer desfile de moda de baño en la pasarela del sur de Gran Canaria, arropada con un gran despliegue audiovisual alrededor de una destacada nómina de modelos, masculinos y femeninos, de los que la mitad son profesionales canarios.

La firma Laut inauguró la primera tanda de desfiles con una colección de 20 propuestas femeninas en tonos blancos y amarillos denominada Squama, inspirada en los paisajes costeros de las islas y dirigida a la mujer "arrasadora, tormentosa, serena y poderosa". A continuación, la riqueza de los mares, los bosques y la fauna canaria inspiró la colección Canary Life de la firma Suhárz, dirigida a hombres y mujeres y basada en distintas combinaciones y estampados en colores pastel, con cortes modernos y toques de fantasía. Y las líneas y formas geométricas de la colección Freefall, de Román Peralta, basados en los conceptos del caleidoscopio y el paracaidismo, cerraron esta primera tanda, donde brillaron los tirantes cruzados, los arneses y los agarres característicos de las piezas de competición.

La modelo Sarah Kuhlmann, asidua de la pasarela de Moda Cálida, debutó como diseñadora en esta edición con su colección Love Yourself, bajo el sello Sarah Kuhlmann Swimwear, donde predominan los colores caqui, verde oliva y blanco, inspirados en el pasado revolucionario de los habaneros y en la mujer cubana del siglo XXI. Le sucedió la firma Eclipse Swimwear con la colección Yo, una línea de trajes vanguardista vinculada a los conceptos del progreso y el crecimiento, con diseños simétricos trufados de símbolos. Y por último, la sencillez y la delicadeza de la firma Basics Not Basic, creada por la conocida diseñadora Elena Rubio y su hija, Cristina Aragón, inundó la pasarela con sus tonalidades neutras y elegantes. Los tonos en celeste, gris plomo, color tierra y blanco marfil redondearon así la segunda tanda de desfiles.

Por otra parte, la colección de Savia de Oro, bautizada bajo el título metafórico Hilo Rojo, que designa el nexo de las personas destinadas a conocerse, tomó el testigo en la pasarela con la seda, el encaje, la gasa y el tul como bandera. Los estampados suaves y florales, con reminiscencias de los jardines japoneses, hibrida en sus diseños la feminidad, la sensualidad y la elegancia en las distintas propuestas de esta colección para mujeres.

Le sucedió una línea de baño masculina de la firma Roes, titulada Sixty y que, como su propio nombre indica, se inspira en la moda de los años 60 con la reivindicación de las formas primarias y el círculo. Y la firma ganadora en la pasada edición del Premio Mainstream Fashion Magazine al New Talent, Como la trucha al trucho, desbordó la pasarela de colores con su colección San Borondón para mujeres y hombres . Sus distintas piezas, inspiradas en cada una de las islas canarias, combina colores básicos con formas y estampados divertidos, complementados con detalles de plátanos en el pelo y uno de los desfiles más divertidos de la jornada.

Con todo, la fiesta de colores de Vevas abrió la última hornada de desfiles con uno de los desfiles más rítmicos y animados, en la estela de Como la trucha al trucho. La firma Vevas regresa a la pasarela de Expomeloneras tras su debut el pasado 2016 con Atius, una colección viva y alegre inspirada en las islas paradisíacas del Pacífico sur. Los estampados frutales, aires retro y tonos cítricos iluminaron la pasarela de la mano de Vevas, que amplía su espectro con propuestas para hombres.

Las tonalidades en azul de la colección Océano de la firma Chaxi Canarias tomaron el revelo con una línea de prendas suaves y airosas con detalles, como cordones o mallas, inspirados en nudos y símbolos marineros. Por último, la firma Chela Clo puso el broche a la primerajornada de desfiles de Moda Cálida con la colección para hombres Saved by the bell... Again, que rinde homenaje a la moda de los años, con tendencias como los cortes oversized, colores ácidos y tonalidades pastel, conjugados con bolsillos específicos para smartphones acuáticos o cuelga-gafas de sol. Y así culminó la primera jornada de Gran Canaria Moda Cálida en su vigésimo aniversario. Que 20 años no es nada.