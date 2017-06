Quiérete a ti mismo

La semana ha sido tan intensa que me ha parecido de 15 días, plagada de inauguraciones, acontecimientos, conferencias y moda. Un sin vivir día tras días. Una de las cosas relevantes, no de la semana sino de los últimos tiempos, ha sido la inauguración de la exposición Una mirada insular en la Fundación Martín Chirino. Obras de Oscar Domínguez, Manolo Millares y del propio Chirino, estarán en el Castillo de La Luz hasta el próximo primero de octubre. Hace mucho tiempo que no asistía a una muestra tan importante con una convocatoria tan espectacular. Autoridades, profesionales del arte y la cultura, patronos de la Fundación, familiares de los tres artistas e invitados en general llenaron los jardines del restaurado castillo apenas hace dos años para gloria de nuestras Islas. Por cierto, hoy quedarán expuestas dos emblemáticas esculturas de Martín Chirino. Momentos II y Momentos III, de la serie Reflexión sobre Guernica, podrán disfrutarse en la oficina de CaixaBank 'A Las Palmas', como fruto de un acuerdo de colaboración entre la Obra Social La Caixa y la Fundación Martín Chirino Arte y Pensamiento. Privilegio.

El miércoles estuve en la conferencia Acerca de la locura, del psiquiatra y psicoanalista Segundo Manchado Romero en el Club La Provincia. Muy interesante lo que escuchamos a partir de la introducción a título de presentación a cargo del también psiquiatra Rafael Inglott. Manchado comenzó con agradecimientos, entre ellos a los que él dice "haber escuchado a través de sus ojos". Maestros a los que nombró a lo largo de su interesante ponencia, de la que se extrae la importancia del diálogo con el paciente y su locura única, algo que permite al médico ir más allá del diagnóstico.

Estudioso patológico y con un profundo amor por su trabajo, Segundo Manchado, desentrañó la esencia de la locura y, entre otras menciones, citó a Chesterton diciendo: "Un loco pierde todo, menos la razón"... Enhorabuena.

Dio comienzo ayer la pasarela Gran Canaria Moda Cálida en Expomeloneras, repletita de novedades y con trece jóvenes promesas. Uno de estos talentos será premiado en esta semana de la moda por Mainstream Fashion Magazine, potenciando su desarrollo tanto a nivel nacional como regional. Ayer, la pasarela presentó la colección de moda baño de una nueva diseñadora que ha sido antes modelo internacional, portada de las mejores revistas de moda especializadas y una cara de siempre en la pasarela de Moda Cálida, convertida ahora en diseñadora. Sarah Hernández Kuhlmann. Su firma SK Swimwear y su colección Love Yourself. Para ella, por su fantástica apuesta, lo mejor.

También ayer se inauguró Gocoworking, de la mano del equipo formado por Blanca González Esteva y Claudia González de León. El proyecto nace de la inquietud de ellas por desarrollar una empresa con una filosofía de trabajo actual, donde la comunicación y el intercambio de ideas y proyectos en espacios compartidos se consolida cada vez más en el desarrollo profesional. Gocoworking está en la calle Perojo 25. A estas jóvenes emprendedoras le deseamos toda clase de éxitos. Felicidades.