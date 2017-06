Tres días de inmersión ´vintage´ en Gran Canaria

Una caravana de coches de época, que partirá a las 16.00 horas del parque de San Telmo y concluirá en el parque de Santa Catalina sobre las 17.00 horas, dará hoy la bienvenida a la primera edición de verano de Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival y que se desarrollará hasta el domingo en Las Palmas de Gran Canaria.

Ese momento marcará el punto de partida de un festival que, a partir de las 20.00 horas, llenará de música el parque Santa Catalina de la mano de la banda grancanaria The Bar Riders, a los que seguirán sobre el escenario los tinerfeños Los Contratiempos (21.45) y la banda catalana The Velvet Candles (00.15).

Además de la música de los 40's y los 50's, este primer día de Rockin' contará con el Show Burlesque de Evita de Vil (23.30). Con una selección musical muy cuidada y una puesta en escena que nada tiene que envidiar a las artistas de la edad de oro de Hollywood, esta bailarina canaria, con la elegancia a flor de piel, expresiva y muy carismática en escena, transportará al público en cada actuación a las grandes épocas de antaño. Sin duda es una artista a todo dar pues además de sus espectáculos realiza artesanalmente sus vestidos y crea sus propias coreografías.

Además, también se celebrará el taller de baile Shim Sham (17.30), la charla sobre El comercio a mediados del siglo XX, a cargo del antropólogo Francisco Mireles, de la Fedac (17.30), y la apertura desde las 17.00 horas de las exposiciones de fotografía antiguas (Fedac), El Rincón de Elvis, Carteles de película, bicicletas clásicas y customizadas, y coches y motocicletas clásicas.

Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival es una iniciativa de las sociedades El Palillo Eventos y Espaliaswing, y cuenta con el patrocinio de Pepsi Max Zero y Sailor Jerry, y la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, FEDAC, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mahou, y el Centro Comercial El Muelle, entre muchos otros.

Primera jornada

Una de las big bands que estará presente en el Rockin' Doo Wop Festival es The Velvet Candles, una agrupación DooWop que comenzó su andadura en el año 2008 cantando en las calles de Barcelona y debido a su insistencia y talento llegaron a participar en clubes y festivales en España, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia, Holanda y Finlandia. Cantantes americanos de los años 50 y 60, como Tommy Hunt (Flamingos), Gaynel Hodge (Platters) o Norman Fox (Rob Roys), así como los más destacados nombres de la escena actual de rock&roll -Mike Sanchez, James Intveld, Nikki Hill, Charlie Thompson-, han compartido tarima con The Velvet Candles.

Este quinteto vocal integrado por Agustí Burriel, Mamen Salvador, Miguel A. García, Eduardo Peregrin y Juan Ibáñez, ofrece un espectáculo en directo fácil de disfrutar y difícil de olvidar. Su repertorio a capella y con banda de acompañamiento, reúne clásicos del género y composiciones propias, en un show lleno de ritmo y buenas vibraciones.

Hasta la fecha existen dos referencias discográficas del grupo, editadas por El Toro Records, la primera, en 2010, bajo el título The Story of Our Love, y la segunda en formato EP de cuatro temas llamado Sing Our Favorites.

Tras The Velvet Candles llegará la banda tinerfeña Los Contratiempos -la favorita de muchos-, que destaca por su repertorio musical y variado estilo como el rock and roll, swing, surf instrumental, Doo Wop y temas a capella. Melodías ideales para bailar all night long.

Esta agrupación local se formó en octubre de 2006 con la firme convicción de explorar la amplia variedad musical de los años 50 y principios de los 60's. El cuarteto está conformado por Javi Road (voz principal, guitarra y ukelele), Víctor Francisco (saxos tenor y soprano así como armonías vocales), David Georgiou (batería y armonías vocales), y Fran López (bajo y armonías vocales) además tienen como colaborador habitual de la banda al saxofonista Tato Espeleta.

Los Contratiempos destaca por tener un show en directo bastante sólido y realmente divertido, típico de la época. Al tener preparado un mix de versiones bailables de los años dorados así como composiciones propias ( Go, go, Go! y Sophie), evocarán sentimientos y recuerdos de esos años gloriosos.

Este cuarteto tinerfeño ha tenido cerca de 200 actuaciones dentro y fuera del Archipiélago, han compartido escenario con Los Coronas, Sonny West, Gatos Locos o Sex Museum, siendo además la banda oficial de acompañamiento de Greg Miller -el más célebre los imitadores de Elvis Presley- en sus giras por Canarias.

The Bar Riders, una banda canaria de corte rockabilly de reciente aparición pública (2013) -aunque su trabajo tiene su origen en el año 2003-, lleva a sus conciertos el espíritu salvaje y frenético al más puro estilo de las bandas americanas de mediados de los años 50 como Carl Perkins, Johnny Cash, Wayne Walker o Dale Hawkins.

Estos cuatro chicos, Elo (acústica), Iván (semibatería), Robert (contrabajo) y Tony (eléctrica y voz), tienen un repertorio que interpreta temas de la Sun Record, La Capitol o Chess hasta llegar a tener composiciones propias como Don't do it, Fell so good, Sleeping all days o el tema preferido T he cats arrive in town y Bar Riders, haciendo honores al nombre de la agrupación.

The Bar Riders no es sólo una banda de r ockabilly, es también todo un estilo de vida, y eso se refleja a través de su actitud e imagen en el escenario.

Dj Cat, dj novel, selecciona rock&roll frenético, moviéndose también con ritmos anteriores como el rhythm and blues, jive y swing... Siempre entre en los 40's y 50's. Y con sus disparos atómicos de swing y su bizarro rock 'n roll llegará a Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival # Dj VaneVampKiller, que dio inicio a su trayectoria como pinchadiscos en el 2008 en clubes y pubs entregando su frenesí y delirio a la música de los 40's y 50's cautivando todas las pistas de baile en las que se ha presentado. Ha pinchado en varios eventos y festivales nacionales creando una atmósfera de puro rock&roll y no ha dejado de brincar a todas las criaturas bailongas/os de público que han disfrutado sus sesiones.

Sábado y domingo

La música de los 40's y los 50's seguirá sonando durante todo el fin de semana: mañana, sábado, con una propuesta de hasta cinco bandas internacionales, nacionales y canarias, que impedirán que no haya movimiento sobre el parque de Santa Catalina durante todo el día.

Desde el rockabilly y el country de la banda transalpina I Turbolenti, a la big band de prestigio internacional The Big Jamboree, el rock and roll de los asturianos Los Vólidos, el sonido surf, garaje y rockabilly de los palmeros Tacande Phatom y el sonido western de Hilbilly Rockers, no habrá tendencia de la mitad del siglo XX que no suene en Rockin' Doo Wop en su segunda jornada.

Desde las 11.00 horas la música de esas décadas sonará de la mano de DJ CAT y de Vane Vampkiller DJ, y ellos se encargarán de que nunca falten los ritmos de la época entre actuación y actuación. Las bandas se subirán al escenario a partir de las 17.15 horas, en que iniciarán los grancanarios Hilbilly Rockers, y los asistentes al Rockin' no dejarán de tener oportunidad de disfrutar de más grupos hasta la madrugada: será el turno de Tacande Phantoms (19.00), Los Vólidos (20.45), I Turbolenti (22.30) y The Big Jamboree (00.30).

La banda británica The Jives Aces, una de las más conocidas del mundo del swing vintage, será la encargada de cerrar el domingo la primera edición summer de Rockin' Doo Wop Gran Canaria Festival.

The Jives Aces tocarán desde las 16.15 hasta el momento de la clausura del Rockin', a las 18.00 horas, después de tres intensos días de música y cultura de los 40's y 50's. Antes se habrán subido al escenario Sunset Cats (13.00) y Héctor Quintero&the blue moon boys (14.30). No habrá momento sin música: desde las 11.00 y a las 14.15 nuevamente los DJ's mantendrán el espíritu musical vintage vivo en el parque de Santa Catalina.

Además de la música de los 40's y los 50's, este último día de Rockin' se celebrará el Concurso Pin Up (12.00) y el Concurso de Baile (12.30). A las 15:45 se entregarán los premios Miss Simpatía Pin Up, Miss Pin Up y a las mejores parejas del Concurso de Baile. Desde las 11.00 a las 18.00 se mantendrán la apertura las exposiciones de fotografía antiguas (Fedac), El Rincón de Elvis, Carteles de película, bicicletas clásicas y customizadas, y coches y motocicletas clásicas.

Durante todo el festival estarán abiertos el mercadillo vintage, la ludoteca infantil, y la zona de foodtrucks. La entrada el festival durante los tres días es gratuita, pero parte de la recaudación por otros conceptos se destinará a la ONG Pequeño Valiente de lucha contra el cáncer infantil, con la que el festival colabora.