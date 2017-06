I love denim ¿Te atreves?

Es oficial. ¡Los denim rotos ESTARÁN AÚN en las pasarelas de hombre para la temporada Primavera-Verano 2018! Personalmente, no ha sido hasta que he visto la tendencia en la pasarela del show de Frankie Morello para la temporada Primavera-Verano 2018 en Milán (la semana pasada en la Semana de la Moda de Hombre de Milán) que me he dado cuenta de que realmente tendría que darle al look de los vaqueros rotos una repasada. Nunca he sido una gran fan del look roto o desgastado del denim, ¡y no soy la única! El denim súper desgastado justo acaba de ganar el premio a La peor tendencia de la temporada en los FashionWorked Awards de Londres de la semana pasada, y coincido con ello.

Pero no importa lo que yo piense, los denim rotos parecen querer quedarse para las próximas temporadas, y la tendencia es no discriminatoria, vienen en todas las formas y tallas desde el skinny jean o el cropped jean, al boyfriend jean y todo lo que te puedas imaginar en el medio. Y los llevan tanto hombres como mujeres.

Así que, veamos un poco de historia sobre el tema. El denim roto se hizo en realidad popular a finales de los 70 con la llegada de la cultura punk. El efecto del roto tenía un toque cool, de contracultura, que se puso de moda con las estrellas del rock y punk de la era, como Johnny Rotten de los Sex Pistols, Iggy Pop y los Ramones. Por supuesto, por aquel entonces, se suponía que el denim se había roto y se había desgastado por el tiempo o el uso excesivo; los vaqueros desgarrados así me parecen mucho más auténticos y más aceptables que los nuevos denim, recién pre-desgarrados, que tanto cuesta ahora evitar por las calles.

El panorama del grunge mantuvo el look denim como una de sus múltiples señas de identidad durante unos 20 años o así, hasta que volvieron a la cultura popular hacia 2010 con el surgimiento de la tendencia motera.

En realidad, a mí me encanta llevar denim, estoy totalmente colada por el material, da igual la forma que tenga. Así que, en lugar de rechazar esta nueva tendencia, he decidido aceptar el look, pero... con las reglas de Lupe para lo que considero aceptable cuando se trata del efecto roto o desgastado del denim.

Primero, los agujeros en las piernas que dejan ver toda la piel (y que suelen ser horizontales y justo a la altura de las rodillas) no tienen que ser más grandes de unos 2 o 3 centímetros, porque si no las rodillas se te quedan encajadas en el agujero cada vez que te pones de pie.

Segundo, aunque las rozaduras o arañazos en la superficie de la tela casi siempre quedan súper chulos en cualquier parte, los prefiero pequeños y no más de un par de ellos en la zona de la pantorrilla o del muslo.

Finalmente está el desgarro. El desgarro que no llegue a ser tan grande como un agujero, y que aún tenga hilos del tejido colgando por allí. En este caso, menos es de verdad más, y yo te diría que jugaras a lo seguro y te quedases con un par de desgarros horizontales por pierna.

Aunque siempre hay excepciones a toda regla. Si tengo alguna vez la gran suerte de conseguirme un par de piezas de Faustine Steinmetz, tejidas en denim de creación artística slow fashion, sin duda rompería mis propias reglas; ¡el cielo estaría en mi armario! ¡¡Y yo también!!