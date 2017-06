Dos días de directos en la playa de La Concha

Dos días de conciertos en la impresionante playa de La Concha, en El Cotillo (La Oliva - Fuerteventura). Se trata de la 14ª edición del Festival Fuerteventura en Música (FEM), que hoy y mañana será testigo de los conciertos de Morodo & Okoumé Lions, Movits!, Kumpania Algazarra, Cycle, Locoplaya, Elenco Da Paz, Totó ST, The Sordos, Alisius, Bocinegro, Familia Flotante y Kruger, además de las imprescindibles selecciones musicales de Mr. Paradise. La actuciones de hoy viernes siguen el siguiente orden. Las tres primeras son bandas de Fuerteventura. Comienza Alisius, a las 20.00 horas, un grupo de rock experimental con muchos matices melódicos. Sigue La Familia Flotante con miembros de distintas formaciones que unieron su pasión por la música en un espectáculo de calle lleno de vida. A continuación, Bocinegro rinde homenaje al blues acústico de la posguerra y a los grandes intérpretes del género, desde África hasta Norte América. Locoplaya es un trío de rap formado por tres colegas canarios, El Crema, El Bejo y Uge, que tras varios proyectos por separado se juntan para formar este grupo. Movits! es de la ciudad sueca de Lulea y aborda estilos como el swing mezclado con el hip hop y el jazz. Para finalizar, Cycle, que presenta su nuevo disco, Three little piggies , reúne en un todo la tecnología y las guitarras eléctricas para crear sonidos de break, rock, punk y techno.

En cuanto a mañana, a las 20.20, comienza Kruger, un grupo de Gran Tarajal que desprenden un sonido contundente con temas propios de una gran crítica social, intentan hacerse un hueco en el duro mundo musical de nuestros días gracias a sus veinte años de experiencia.

Sigue The Sordos, un grupo de rock con influencias blues, funky y folk que nace a principios de 2013. Y luego llegará Totó ST, el nombre artístico de Serpião Tomás, que creció en una familia religiosa, que le facilitó el contacto con la música gospel desde muy pequeño.

Kumpania Algazarra deambulará con sus canciones por los cinco continentes, convirtiendo los sonidos que toca en una fiesta. Morodo & Okoumé Lions llegan por primera vez con su particular mezcla de reggae y rap y sus numerosos éxitos en el mercado latinoamericano. Y finalmente, Elenco da Paz es un proyecto creado por Fogo de Deus, Pai Gasilhas, Manda Chuva y Negro 5 con la intención de transmitir un mensaje de integración social en la capital angoleña, Luanda. Como en años anteriores, la continuidad entre grupo y grupo tendrá un hilo musical gracias a las selecciones musicales de Mr. Paradise.