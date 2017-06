Diego Hdez descubre su cuarto álbum 'Viva el mar' en Mojo Club

El músico tinerfeño de pop-folk alternativo, Diego Hdez, actúa mañana, 1 de julio, a las 23.00 horas, en Mojo Club, en la Plaza de la Música, donde presentará las canciones de su nuevo y cuarto trabajo Viva el mar (Foehn) . El disco está formado por un total de once canciones en las que, como sucede con todas sus obras, cada tema es casi un género en si mismo. Con la intención de realizar un trabajo sin una clara unidad estilística, pero en donde sobresalga su personalidad, el disco incluye desde música country hasta rock, pasando por ambient, soul o incluso jazz. Así, un título como Under the miscrophone parece encarnar al Lou Reed de sus comienzos con ciertos aires country. En el lado contrario se sitúa el sonido juguetón de Responsability que tiene el intencionado aroma lo-fi de los Young Marble Giants.

El folk en su vertiente más lisérgica aparece en No cowboy y Here she comes. Tiene tiempo para jugar con una especie de neosoul en la intensa One less worry. O incluso puede sorprender con ejercicios de jazz elegante y contemporáneo en la experimental Homework Diego Hdez es pop realizado con banjo, guitarra, teclados o cualquier instrumento que le ponga delante. Y es que la propuesta del tinerfeño tiene cosas en común con artistas de la talla de Pascal Comelade o incluso Tom Waits como sucede con la inicial Born to worse que desprende esa áspera mezcla entre blues y vodevil tan típica del californiano.