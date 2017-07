El jazz comienza con África

Una noche enteramente africana ocupará la primera jornada de la 26ª edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken en lo que a Gran Canaria se refiere, ya que las formaciones Souñou Yon, Totó ST y Elenco Da Paz mostrarán su sonido hoy, a partir de las 20.30 horas, en la Plaza del Pilar. Pero este inicio de festival tiene una particularidad y es que se celebran conciertos simultáneos en otras tres Islas del Archipiélago. Así, y aparte de las propuestas de la capital grancanaria, también hoy Alfredo Rodríguez Trío y Charenée Wade ofrecerán el espectáculo Offering: Music of Gil Scott-Heron & Brian Jackson a las 21.00 en el Auditorio Adán Martín de Tenerife. Por otro lado, Bill Evans y Dean Brown Band junto a Etienne M'Bappe y Keith Carlock llevarán el montaje Ella At 100, The Latin Side Of Ella Fitzgerald a La Palma. Y, finalmente, Maria Joao junto a Ogre de Electric Trio, y las formaciones Banadú, y Mr. Kangrejo, subirán, a las 21.00 horas, al escenario de Caleta de Sebo en La Graciosa. Volviendo a la capital grancanaria, la Noche África de hoy incluye al grupo afincado en la isla Souñou Yon (Nuestro Camino) y a los angoleños Totó ST y Elenco Da Paz, seleccionados en el encuentro anual Vis a Vis, celebrado este año en Luanda. El concierto servirá a su vez para conmemorar el 10º aniversario de Casa África, uno de los patrocinadores del festival.

El primer grupo que subirá al escenario es Souñou Yon, un nuevo proyecto de los Hermanos Thioune formado en 2015 que traza un nuevo camino hacia la fusión de la música tradicional, zouk love, con el jazz, blues y el soukaous (música nigeriana), y con la incorporación de nuevos músicos e instrumentos como el bajo y la guitarra eléctrica.

Seguirá Totó ST, que es el nombre artístico del músico Serpião Tomás, nacido el 20 de marzo de 1980 en Luanda (Angola), en el barrio de Samba. Aunque su debut se centrara en la música angoleña, su carrera desde entonces ha ido progresando hacia sonidos mucho más occidentales, incluyendo referencias e influencias de la música jazz, soul y funk.

Finalmente, actuará Elenco Da Paz, un proyecto creado por los músicos Fogo de Deus, Pai Gasilhas, Manda Chuva y Negro 5 en el año 2015 con la intención de transmitir un mensaje de integración social en la capital angoleña, Luanda.

Con un presupuesto que ronda los 383.000 euros, un total de 27 formaciones participan este año en un evento que dura tres semanas y que viaja a once municipios de seis islas con siete teatros y auditorios y nueve plazas públicas. Se trata de un total de 47 conciertos, financiados por más de 20 entidades públicas, semipúblicas y privadas. La cifra de asistentes rondó el año pasado 30 y pico mil personas en todas las Islas.

En lo que respecta a mañana sábado la protagonista será Maria Joao que actuará en El Rincón del Jazz del auditorio Alfredo Kraus a las 21.00 horas, con el grupo Ogre que cuenta con la participación de los jóvenes músicos João Farinha (piano y teclados), Júlio Resende (piano), Joel Silva (batería) y André Nascimento (electrónica). Una vez más, la cantante vuela a un lugar nuevo, explorando territorios musicales completamente vírgenes para ella, y con el que sigue girando, variando su formato a conveniencia. Posteriormente, subirá al escenario el Alfredo Rodríguez Trío con una música que muestra una fusión que visita a músicos como Bill Evans, Kenny Werner, Fred Hersch, Thelonious Monk, con la inconfundible presencia de su herencia cubana y que presentará con los músicos Munir Hossn (bajo y guitarra) y Michel Olivera (batería).

La siguiente cita, en lo que a Gran Canaria se refiere, será en el teatro Pérez Galdós, el miércoles 12, a las 21.00 horas, con el proyecto Woman to Woman integrado únicamente por mujeres, auténticas estrellas del jazz, que ofrecerán un espectáculo novedoso y ecléctico. Esta banda incluye a Renee Rosnes (dirección artística y piano), Anat Cohen (clarinete), Melissa Aldana (saxo), Ingrid Jensen (trompeta), Noriko Ueda (doble bajo) y Allisson Miller (batería). Al día siguiente, y a la misma hora, el teatro Guiniguada acogerá la que para muchos es la gran revelación musical del momento. Se trata del joven Jacob Collier que ha logrado la admiración de la crítica generalizada con una música que combina elementos de jazz, a cappella, groove, folk, trip-hop, música clásica, música brasileña, gospel, soul, improvisación, en un auténtico cóctel de géneros que crean su particular mundo.

El Festival apuesta por artistas consolidados como Bill Frisell, que estará el miércoles 19, a las 21.00 horas, en el teatro Pérez Galdós. Considerado como uno de los guitarristas más conocidos y respetados del jazz, el norteamericano ha realizado grabaciones durante más de 35 años, conformando una discografía considerada como una de las más destacadas en el mundo del jazz, desde sus recientes publicaciones, Sign of Life con The 858 Quartet, hasta Beautiful Dreamers. Otro de los veteranos es el brasileño Ivan Lins, que estará el miércoles 19 en el Parque Municipal de Santa Brígida, y que presentará un disco llamado América Brasil, en el que vuelve a grabar canciones antiguas que no han destacado mucho o que fueron interpretadas por otros músicos.

Entre los jóvenes artistas destacan este año también Cory Henry o Becca Stevens que pertenecen a una escena que está emergiendo ahora de las escuelas de Berklee y que están haciendo cosas muy distintas. El festival incluye también bastantes grupos nacionales y locales. En un primer lugar, destaca Polo Ortí, uno de los músicos más importantes de Canarias, y luego las presencias de Xerach Peñate y Charlie Moreno que se fueron a estudiar fuera y vienen con sus proyectos nuevos. También actuarán grupos como Banadú o BlueInGreen.