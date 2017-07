La magia empieza contigo

Virgen santa, no hemos terminado apenas la operación bikini y ya tenemos cartel de Carnaval, elaborado por Francisco Faggiano. El cartel, en mi opinión, con mucho de diseño gráfico está bien ejecutado pero equivocado en el concepto. A mí particularmente y desde el respeto, se me ocurre que estaría muy bien para la próxima noche sanjuanera como cartel anunciador en parvulario. La ciudad, fuegos artificiales, la noche y más fuego que emana de un dragón, todo muy Disney. Así como nos quedamos encantados con el acierto del cartel del año anterior, dicho sea de paso, este no se ha entendido igual. Eso al menos es lo que he percibido al hablar de esta obra con varias personas. De todas formas, no pasa nada, el cartel no determina el éxito de la fiesta, porque es un acontecimiento tan popular y significa tanto para todos que sin duda irá sobre ruedas. Formas de ver.

Hablando de aciertos tengo que felicitar a los gestores culturales que han decidido ya en varias ocasiones sacar la ópera a la calle, concretamente a la Plaza Stagno trasera del Teatro Pérez Galdós, donde hemos podido disfrutar últimamente de la retransmisión en directo de Werther desde el propio teatro y Madama Butterfly desde el Teatro Real de Madrid. Así se reparte cultura de nivel para todos. Un aplauso a la Fundación Auditorio y Teatro y a todas las instituciones y empresas privadas que apoyan la iniciativa Ópera para todos. Enhorabuena.

Y nada, ya hay como un desasosiego general con esto de cuando sales de vacaciones, cosa que se entiende perfectamente, recargar pilas y cambiar monotonía por lo que sea. Cuidado con el sol y la piel y también ese pelo de remojo día y noche por los calores. Tenemos que tratarlos con productos de cálida. Por cierto, se presentó en el Hotel Santa Catalina un evento organizado por TLM Hair Care &Beauty, SL, con la presentación de Precious Color de Alfaparf Milano, un color de oxidación sin amoniaco con ingredientes naturales para remarcar la sinergía de esta línea con la heladería, ya que ambas mezclas comparten cremosidad y textura. Se invitó a los asistentes que llenaron el García Escámez a un helado que fue muy bien aceptado para refrescarse en un día tan caluroso. Todo o a cargo del magnífico equipo técnico Alfaparf Milano, en colaboración con el también equipo técnico TLM. Por los pelos.

Y anoche se celebró a bombo y platillo el segundo aniversario de la revista Con Estilo del periódico LA PROVINCIA/DLP. Fiestón del año, al que no faltó nadie y en el que tampoco faltó de nada. Los invitados hicieron un agradable recorrido por el Mercado Central, transformado para la ocasión en sala de fiesta. En el mismo lugar donde por la mañana se hace la compra, los asistentes se sorprendieron con 'El mercado de los sentidos': una exposición de coches, una degustación gastronómica y unos actores y modelos que ejercieron de guías explicando el desarrollo de las acciones. Muy ambientado musicalmente, con el grupo Jean Blazer para empezar y la actuación especial del Musical Cabaret. De todo como en botica. Una noche espectacular para una fantástica revista que sube como la espuma. Con Estilo...