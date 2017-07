Zapatos ligeros, elegantes y cómodos

Cuando la gente de la industria de la moda se junta, se podría pensar que intentarán no hablar de nada del trabajo; sin embargo, hace poco pasé un fin de semana maravilloso con algunos colegas a los que tengo mucho cariño, y que vinieron de los cuatro rincones del mundo para apoyarme en mi nuevo proyecto Fashion Space Art. Pues deciros que, sin duda alguna, la conversación se centró casi exclusivamente sobre el mundo de la moda.

Nuestro fin de semana también incluía un poco de terapia de compras, y con las rebajas en pleno apogeo, fue la oportunidad perfecta para comprobar lo que estos estilosos fashionistas buscaban comprar en esta temporada.

En nuestra línea de trabajo, los zapatos siempre están de los primeros en la lista de "lo que hay que comprar sí o sí". Cuando te pasas toda tu carrera profesional de acá para allá dando vueltas alrededor del mundo por todos los shows, cruzando varias zonas horarias, corriendo por los aeropuertos y metiéndote en aviones enlatados, la comodidad se hace imprescindible (¡no es buena idea que los pies se empiecen a hinchar cuando menos te lo esperas!), pero al mismo tiempo, nunca sabes a quién te vas a encontrar, así que, la elegancia es sin duda también súper importante. Afrontemos la realidad, representamos una industria dónde el estilo normalmente va primero, de modo que las tendencias en cuanto a calzado son algo en lo que hay que pensar.

Los chicos de nuestro grupo estaban a la caza de un calzado tipo trainer de neopreno o piel negro sin costuras, con un discreto tacón con cuña de goma y un diseño con un toque a zapatilla de baseball vintage. Hay sin duda muchos por el mercado, y este tipo de zapatos son unos estupendos compañeros de viaje que, si fuera necesario, se pueden llevar con un vestuario tanto de día como de noche; especialmente si estás haciendo una visita relámpago y quieres viajar ligero.

Para las chicas de la fiesta, muchas de las cuales aún tenían que cogerse sus vacaciones de verano, se trataba de liberar los dedos de los pies de la manera más elegante posible; y ponerse unas sandalias planas era simplemente un camino que no estaban dispuestas a coger. El negro fue el color favorito en esta ocasión también, y el estilo del momento las populares chanclas con cuña. Dentro del extendido reino de las chanclas con cuña, destacan los diseños de la fundadora de Bliss Spa and Soap and Glory, Marcia Kilgore, quién también lanzó la fabulosa marca Fitflop (nos encanta una mujer de negocios con éxito), con unas sandalias de cuña que sobresalen tanto por su valor, como por la gran variedad de diseños en los que vienen, que pueden ser tanto bonitas, como chic y estilosas e ¡increíblemente cómodas también!

Tras un par de Piña Coladas, Martini secos y Campari, tuve la oportunidad de hacer la importantísima pregunta del color para la temporada Otoño-Invierno 2017/2018 y de enterarme sobre qué merecía la pena comprar en las rebajas en cuanto a tonos se refiere.

Estuvimos todos de acuerdo en que el rosa como en las colecciones de Óscar de la Renta y Lanvin estaba para quedarse. Sin lugar a dudas, este color se ha establecido esta temporada y parece que seguirá en la temporada de invierno, pero en esta ocasión con adornos de plumas y lentejuelas.

Otros colores para fijarse son el azul como en Nina Ricci que utiliza el turquesa, probablemente por el enorme revival de lo western que se está viendo en las pasarelas, pero con un giro totalmente moderno, aunque respetuosos a su vez con las reglas de la elegancia. Llevado como look completo, la explosión de color ¡sin duda electrificará tu armario!

