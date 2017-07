Al sol de la mejor música

A mí que nadie me diga que la panza de burro que nos visita cada verano, y que de paso nos deprime dejándonos un paisaje desolador con esos nubarrones grises que no dejan pasar el aire, es mejor que el sol radiante que ilumina la ciudad, da brillo al mar y deja pasar la brisa haciendo que en la sombra estemos tan a gustito. Cuando escucho decir que es mejor este bochorno insufrible, asiático, denso y con una humedad pegajosa, no doy crédito.

Menos mal que saliendo apenas de San Cristóbal vuelve la vida y las ganas de disfrutar del verano. El sur, allí siempre hace bueno y allí nos reunimos este final de mes desde el 28 al 30 de julio para celebrar la 3ª edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival en la playa de San Agustín.

Curioso es como en la segunda teníamos muchísimas ganas de repetir y ahora en la tercera todavía tenemos mas. Llevo todo el mes quedando para encontrarnos en los conciertos en San Agustín, de los que ya sabemos que se abrirán con el eléctrico y poderoso soul de Earl Thomas y que, además, disfrutaremos de un fantástico cartel con nombres como el de Anthony Paule, Soul Orchestra, Vaneese & Carla Thomas, Vasti Jackson, Scott Sharrard, Willie Walker, Barbara Blue, o Terrie Odabi, entre otros. ¡Qué ganas! Después del éxito del año anterior el festival soul volverá a sonar en un formarto que incluye dos noches de conciertos, talleres y sesiones de DJ. Todo desde la arena de la playa de San Agustín, donde no se para de bailar al sol y al son de la mejor música, regalo del Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana, dirigido y producido por DD& Company y Producciones. Siempre nos quedarán las personas por las que da gusto apostar.

Por cierto, el 23 de julio podremos disfrutar en Auditorio Alfredo Kraus del Ballet de San Petersburgo. La compañía está compuesta por conocidos solistas de los mejores teatros de la ciudad rusa. Son alumnos de la escuela de ballet más antigua del mundo, la Academia Vagánova. Como estrella invitada estará la primera bailarina del Teatro Mariinsky, Yulia Makhalina. Para no perdérselo.

Hoy viernes nos desayunamos con la revelación del secreto mejor guardado de Giorgo Armani, que nos presenta una fragancia urbana a través de Emporio Armani para él y para ella. A esa novedad del día, añadiremos la presentación de innovadores maquillajes para lucir este verano de manos de Lancôme e Yves Saint Laurent. Desayuno de viernes completito.

Si están por la isla de Lanzarote contarles que, con motivo de la fiesta del Carmen, el Ayuntamiento de Teguise celebra este fin de semana dos conciertos: uno en el casco histórico en la Plaza de los Leones de la Villa y otro en la explanada del Muelle de Caleta de Sebo, en La Graciosa. Olga Cerpa y Mestisay. Es la primera vez que la popular interprete isleña y su grupo actuaran en la Graciosa. Que bueno!.

Y recordar que el libro de Juan Luis Cáceres Cabrera, Ruta de Vida 2, Diario azul, presentado en el Museo Pérez Galdós y cuya recaudación en su totalidad está destinada a la Asociación Alejandro Da Silva contra la Leucemia, lo puedes adquirir en el restaurante terraza Mumbai en Las Canteras.

Leer y verano...