La guerra va por dentro

´La escala´

Mujeres en mundos dominados por hombres y ellos y ellas en mundos que no merecen ni las bestias: las guerras. Las hermanas Coulin, no tan prolíficas como los Coen, pero también premiadas en Cannes, apuntan en su segunda obra al machismo, proclaman que la violencia no es patrimonio de un género y alegan que contemplar el horror, ese al que aludía el coronel Kurz, convierte a las personas en algo distinto a lo que eran. ¿Sirve de algo encerrar a unos soldados en un hotel paradisíaco tras vivir el infierno en Afganistán? Interesante concepto el que analizan, como si el horror se pudiera lavar, y curioso también el plantearse lo cerca que están el burka del tanga, como dice un soldado.

n Director: Delphine Coulin y Muriel Coulin

n Guionista: Delphine Coulin y Muriel Coulin

n Intérpretes: Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn, Karim Leklou, Robin Barde, Damien Bonnard...