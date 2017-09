Tendencias de la Semana de Londres

Por fin se ha terminado el frenético ajetreo de la Semana de la Moda de Londres. Pero, ¿qué hemos aprendido de esta semana de vorágine y qué tendencias podemos esperar para la temporada Primavera-Verano 2018? Sin incluir el tema Mummy and Me, que ha estado presente tanto en Londres como en Nueva York, lo primero de todo, los colores. Parece sin duda que el amarillo es el color elegido para la SS18, con las pasarelas a rebosar de pajizos atrevidos y vibrantes y tonos dorados. Ports 1961 bordó el color con shirt dresses plisados, mientras que Molly Goddard mostró unas chaquetas entalladas de un amarillo espectacular.

Las transparencias también han sido un gran hit en las pasarelas, con el pecho como exhibición estelar. La longitud de las faldas du jour llega hasta la mitad de la pantorrilla y la forma es la de las pencil skirts. Georgia O'Keeffe ha sido una enorme influencia, con al menos tres diseñadores que han hecho referencia a su paleta de colores y estilo incluyendo a Caitlin Price, Tugcandokmen y Edeline Lee.

Y luego, los volantes. Aunque han estado de moda en la última temporada, han vuelto a las pasarelas para la SS18, y esta vez no han sido tímidos. Simone Rocha, como talento emergente, lanzó a la pasarela unos volantes blancos con vestidos victorianos de encaje, mientras que Erdem mostró un estilo más majestuoso con unos impactantes volantes transparentes en verde. Ryan Lo, en cambio, incorporó los volantes en los guantes de fiesta, pero la tendencia realmente quedó representada por la parka estilo paracaidista para hombre de Minki, quien -gracias a su uso del volante- la ha convertido en algo útil y completamente vestible para mujer.