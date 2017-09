Moda de Cómic en la Semana de Milán

Viniendo de un Londres sin duda otoñal, donde el frío invernal ya amenaza en el aire, fue un gusto llegar al soleado Milán, lleno de estilosas fashionistas italianas maravillosamente arregladas y bronceadas; y no podemos olvidarnos del famoso ¡aperitivo!

Allá donde vaya en Italia siempre busco tejidos de calidadexcelentes, técnicas de artesanía tradicionales y muchas referencias de arte y de distintos artistas. Sin duda, la Semana de la Moda de Milán no me ha decepcionado.

Pero, ¿cuáles son las tendencias para esta temporada? y ¿quién ha hecho más ruido que nadie en Milán? Bueno, Donatella Versace estuvo en los titulares con el tributo que le hizo a su hermano para el que pudo contar con las súper modelos favoritas de Gianni en el finale - Naomi, Cindy, Claudia, Carla y Helena-. El maximalista, Alessandro Michelese llevó a Gucci de vuelta a los 70 con una extravaganza retro por todo lo alto.

La colección de Miuccia Prada estaba adornada con estampados de dibujos de artistas femeninas del cómic con carga política. Otros muchos también se han volcado en el mundo del comic gráfico como fuente de inspiración. Moschino ha usado motivos de My Little Pony, Versace mostró un vestido mini de Marylin Monroe espectacular inspirado en el pop-art y Dolce & Gabbana se fue de lleno a la Queen of Hearts.

Nuevos creadores tales como Francesco Riso en Marni, Paul Surridge en Roberto Cavalli, Efisio Marras en I'm Isola Marras y Lucie y Luke Meier en JilSander introdujeron aire fresco en la escena, con tendencias rompedoras como los estilos puramente transparentes de Londres, que enseñan la ropa interior o la piel desnuda como los de Marni, Fendi y Alberta Ferretti, que nos han dado pistas de lo que nos espera para la SS18.

Los estilos de red o de crochet lo bordaron en las pasarelas de Daniele Gregis, Jil Sander y Dolce & Gabbana. Las plumas también estuvieron du jour, con la modelo del momento, KaiaGerber, haciendo la apertura de Moschino con un emplumado tutu azul, y otros looks embellecidos con plumajes de Vivetta, Alberta Ferretti y No.21.

Los pinafore y los cortes tipo delantal han sido populares, y la falda de tubo que ha sido tendencia también en Londres ha vuelto con Fendi, Prada, No. 21, Gucci y Max Mara. Mi favorito, el vestido slip seductor que fue todo un hit con Au Jour Le Jour tomando el camino de la lencería con lazos; mientras que Missoni se ha decantado por lo voluminoso yFausto Puglisi le ha dado al slip un toque rococó.

Pero un viaje a Milan no estaría completo sin pararse a ver las presentaciones de las firmas de accesorios y complementos como las de Cóliac y Alessandro Enriquez.

Pásate por Fashion Space Online y podrás ver a nuestros talentos emergentes para la temporada de otoño.