Paris, je t'aime

Bueno, se ha bajado una vez más el telón para la ajetreada y frenética Semana de la Moda de París. Como siempre, la cima de la temporada de la moda, que ya toca su fin hasta febrero. ¿Se deshará de su manto de glamour alguna vez? Yo creo que se puede decir con certeza que no, no creo que lo haga, y ¿por qué?, pues porque, aunque se pudieran echar de menos las demás Semanas de la Moda por todo el mundo, no se te considera nadie si no logras estar en París. Los más importantes consumidores de moda de todas partes aterrizan a la ciudad, visitando todos y cada uno de los shows que hay en la agenda. Si, por ejemplo, como diseñador ya has hecho un desfile en otro país, sin duda no podrás prescindir de hacer un showroom en París. En esta ocasión, los eventos de moda han estado literalmente atestados de gente, especialmente los shows de Alexander McQueen; Chanel, Drome, Louis Vuitton; Dries van Noten; Dior; Maison Margiela? y la lista sigue y sigue.

Los showrooms, que están abiertos a la vez, han estado repletos también, pero es fácil entender por qué; estos les dan a las masas de la moda una oportunidad única para poder tocar y sentir las gloriosas piezas que se han visto en las pasarelas. Por cierto, nunca importa cómo esté el tiempo en París (y esta vez ha sido una mezcla durante todo el evento), Le Marais, el núcleo principal estaba a rebosar con everntos, fashionistas, compradores y la prensa caminando frenética de un lado a otro por sus estrechas calles.

Este año, también ha sido testigo del debut de la Semana de TRANOÏ, un híbrido entre un show comercial, un showroom y una galería de arte. TRANOÏ ha mostrado este año cinco citas de moda que aparecen inscritos en el calendario oficial de la Federation de la haute couture ed de la mode, en el que han participado diseñadores tales como Christian Wijnants, Veronique Leroy y Anne sofie Madsden. También ha habido otros eventos noveles como los Oxford Fashion Studios, que no me quise perder, y que mostraron las piezas de diseñadores independientes de todas partes del mundo en el preciosísimo Hotel D'Evreux.

Pero, ¿qué hay de las tendencias parisinas para este año? Ha estado en el horizonte durante algunas temporadas, pero en esta Semana de la Moda hemos visto cómo el dos por el precio de uno ha logrado su sello de aprobación, con las principales casas de moda -Sacai o Balenciaga- lanzando a sus modelos con trajes que se han transformado de una sola pieza en dos.

Los looks de Sacai han mostrado cazadoras o chaquetas arrugadas en los hombros y con prácticas correas suspendidas de estos, o con mangas atadas al pecho, o justo debajo de la línea del pecho. Difícil de explicar, pero fácil de apreciar en las fotos que aparecen más arriba.

Balenciaga presentó un abrigo doble, en el que la parte de la gabardina estaba unida por los hombros a un chaleco. Lo llamo tendencia pero tal y como he dicho, no es nuevo. De hecho, lleva siendo una característica popular en la moda eco ya desde hace un tiempo, con piezas transformadas de tal manera que puedan llevarse de dos formas distintas para la ocasión o estación.

Por supuesto, siempre puede pasar que el consumidor se confunda entre tantas opciones, para ello tenemos a otros diseñadores emergentes como Omar Asim que parecen trabajar perfectamente bien con la tendencia dos en uno sin complicarse la vida y de manera muy elegante. Asim ha creado un vestidito negro innovador que se puede llevar de atrás hacia delante y que se puede transformar aún más usando botones para ceñir el material a través tanto como en el frente.

Este look flexible no es tan complicado y permite utilizarlo en distintas ocasiones para la siempre ocupada mujer/madre/fashionista.

Y, por último, tenemos otras múltiples tendencias, como los lace slips de delicada lencería, los cut outs, los dramáticos volantes y el layering de transparencias.

¡Dios mío, va a ser un verano 2018 superexcitante!

