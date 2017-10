El regreso de Fernando Franco

Fernando Franco, que ganó el Goya a mejor dirección novel en 2014 por La herida (Marian Álvarez, Rosana Pastor, Manolo Solo), vuelve a los cines con Morir, su segundo largometraje, basado en la novela homónima de Arthur Schnitzler y que ya se pudo ver en el Festival de San Sebastián, donde los asistentes recibieron con aplausos este filme sobre el dolor. Las vidas de Luis (Andrés Gertrudix) y Marta (Marian Álvarez repite a las órdenes del cineasta), una joven pareja, se paralizan cuando reciben una terrible noticia, la irrupción de una enfermedad. Las mentiras, la culpa y el miedo ponen a prueba su estabilidad y amor en esta cinta en la que el propio Fernando Franco ha escrito el guión junto a Coral Cruz.

Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve, pero cuando se dan cuenta de que no les va a llegar ayuda alguna, emprenden un aterrador viaje a través de las cumbres. Kate Winslet e Idris Elba se alentarán mutuamente para soportar las dificultades, que darán origen a una inesperada atracción, en La montaña entre nosotros, un drama dirigido por el palestino-israelí Hany Abu-Assad. Completan el reparto dos actores célebres por dos series: Beau Bridges ( Masters of Sex) y Dermot Mulroney ( Mozart in the Jungle).