Si la dicha es buena

Creo que nadie se puede imaginar lo que pasa por la cabeza de alguien que con premeditación y alevosía provoca un incendio. Para nada lo aceptas, lo primero que pensamos es que quienes lo hacen han perdido el juicio, que dejan de ser dueños de sus actos y están incapacitados para calcular el horror y la devastación que arrastran. Así y todo nos sigue pareciendo tremendo. Imaginen el sentimiento de impotencia que se nos queda cuando nos enteramos que son actos deliberados. Esta semana hemos vivido con mucha pena los incendios de Galicia, a poco de haberlos sufrido aquí. Al comentario de por qué no tuvimos la visita del Presidente de Gobierno y si estuvo en Galicia, mi respuesta es que ni falta que hace en esos momentos y en semejantes circunstancias, que no se da abastos, tener que and ar con recibimientos y protocolos. Mucha pena lo de Galicia y mucha destrucción, de todo ese dolor nos quedamos con el ejemplo que dieron todos a una, juntos en la desgracia. No estaría mal que los que apuestan por la división tomen ejemplo. ¡Toda mi admiración mi cariño y mi solidaridad al pueblo gallego!

Frida. Mole chocolate y tequila con este sugerente título se inauguró el pasado miércoles en la Casa de Colón, la exposición de la pintora mexicana Julia Crespo, donde se homenajea a Frida Kahlo en el 110 aniversario de su nacimiento. la autora de esta interesante muestra nos cuenta que cuando estudias la obra de Frida compruebas que tuvo una existencia muy rica y especial. Por ello pensó que era este un buen momento para recordarla como fue, un símbolo y una figura llena de significado. La exposición se podrá visitar hasta el próximo día 12 de noviembre y cuenta con la colaboración del Consulado Honorario de México en Canarias . A su inauguración asistieron mas de quinientas personas. Frida Kahlo en la Casa de Colon. Para ir.

Y decirles, hablando de éxitos, que dio comienzo la XXV temporada de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Con una notable asistencia de público comenzó el pasado sábado, 14 de octubre, organizada por los Amigos Canarios de la Zarzuela en el Teatro Cuyas . La del Soto del Parral tuvo como estrella principal a la soprano grancanaria Estefania Perdomo, acompañada por el tenor Alejandro González del Cerro y el barítono Antonio Torres. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria estuvo dirigida por el maestro Juan José Ocón con el coro de la propia Orquesta, dirigida por Luis García Santana. Este primer título dará paso, mañana sábado, a El Dúo de la Africana que también tendrá como protagonista principal a la soprano canaria Nora Carrasco junto al tenor santanderino Alejandro González del Cerro. El sábado 9 de diciembre llegará el tercer título con una antología de la zarzuela a cargo de la joven Orquesta de Gran Canaria y su actual director Tytiak Zdzislaw, Enhorabuena.

Y damos con muchísima alegría la noticia de la la llegada del Womad a Las Palmas de Gran Canaria, después de seis años de inexplicable ausencia. Ya tocaba. Tres días de música, talleres, cine y encuentros en el Parque de Santa Catalina. Para lo bueno nunca es tarde. Bienvenidos.