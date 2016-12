Franquet: "Salen casos ocultos de maltrato machista porque hay más denuncias"

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Marián Franquet, afirmó ayer que el aumento de las denuncias por violencia de género en las islas es un dato positivo, al salir a la luz casos ocultos y permitir que se articulen los recursos para proteger a las víctimas.

"Las mujeres se sienten más seguras para romper su silencio con respecto a la situación de violencia que están viviendo y dan un paso adelante", según señaló Franquet tras conocer la última estadística publicada por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al tercer trimestre del año.

Según estos datos hechos públicos el lunes Canarias presenta la segunda tasa de denuncias del conjunto de España (23,18 por cada 10.000 mujeres) tras Baleares, si bien ha indicado que los datos sobre el archipiélago canario apenas varían a lo largo de 2016.

El factor insular

El hecho de que Canarias y Baleares sean las comunidades con mayor número de denuncias, para Franquet no es casual, ya que al ser territorios insulares los recursos de atención a las víctimas están disponibles en todas las islas y son más cercanos, lo que facilita que las víctimas puedan permanecer en su entorno laboral y familiar "removiendo los obstáculos que pudiesen existir para denunciar".

"Debemos alentar a las mujeres y a toda la sociedad en su conjunto para que denuncien cualquier manifestación de la violencia de género", ha subrayado la directora del ICI, quien ha hecho hincapié en que la violencia contra las mujeres es un grave problema social.

Así mismo, ha recordado que pese a los datos y estadísticas sigue existiendo una bolsa oculta de maltrato que debe aflorar para poder proteger a la víctimas e identificar a los agresores. "Todas las mujeres que denuncian son víctimas pero no todas las víctimas denuncian", ha destacado. Franquet aseguró que hay que erradicar cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres y para ello es preciso conocer cada uno de los casos, porque sobre lo que no se conoce no se puede actuar.