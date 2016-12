Nuevos métodos para agilizar la memoria

Las personas ciegas ya pueden desarrollar su mente con los primeros juegos de entrenamiento cerebral para invidentes que se presentaron ayer en la delegación de la ONCE en Gran Canaria. Se trata del proyecto Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone y puede servir para niños y personas mayores.

Al acto asistieron la instructora en materia de tiflotecnología Rosa Delia Quintana; el presidente del consejo territorial de la ONCE Miguel Déniz Méndez; el estudiante Javier Lorenzo Suárez y el delegado territorial, José Antonio López.

El proyecto, que lleva el nombre de Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone, surge de un acuerdo entre la ONCE, la Fundación Vodafone y la empresa de desarrolladores Undibrain, y se puede jugar en tablets, smartphones, Apple Store o Google Play. "No sólo es para quien tenga una deficiencia visual, ya que pueden jugar el nieto con el abuelo", afirmó López. Javier Lorenzo explicó que uno de los juegos va sobre una cadena de montajes de ositos donde "un pitido da la señal de que lo has empaquetado bien". Otros es de un semáforo en el que tienes que contar los segundo para que se ponga en verde. Y otro de coordinación de palabras "que hay que colocar a la inversa".