La Lotería de Navidad 2016 deja a las Islas Canarias un poco más afortunadas

La Lotería de Navidad 2016 deja a las Islas algo más Afortunadas que esta mañana. De hecho, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, han rascado parte de muchos de los premios que entraron en el bombo poco antes de las ocho de la mañana. Para ir por orden, y descartanto el Gordo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid, el segundo premio de la Lotería Nacional 2016 de la Lotería de Navidad 2016, el 04536, premiado con 1.250.000 euros a la serie, también ha dejado un buen chorro de euros en cuatro islas: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife han sido las afortunadas.

En Gran Canaria, la suerte ha viajado en esta ocasión a Teror, donde el segundo premio ha sido repartido en la administración de la Avenida de Venezuela, y también a Santa Bartolomé de Tirajana, a Sonnenland en Playa del Inglés, donde ha sido vendido en la administración de la calle Isaac Peral.

En la Villa Mariana, la administración situada en la Avenida de Venezuela, 14, sigue de suerte. El lotero, Ruyman Verona, de la administración 'Caminito de Teror', vendió un pleno al 15 de la Quiniela de Fútbol, que tuvo un único acertante agraciado con un total de 2 millones de euros

En Lanzarote, la administración de La Añaza, en Arrecife, ha vendido parte del número, así como la de la calle Erizo 11 de Yaiza. En Fuerteventura, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2016 ha sido vendido en la Avenida de Saladar, 15 de Pájara.

En Tenerife, la administración de la plaza de la Patrona de Canarias de Candelaria ha vendido la suerte, así como la de La Autopista del Sur en Granadilla de Abona. En La Gomera, el 4.536 se ha despachado en la capital, en San Sebastián.

El tercer premio, tampoco

Aunque el tercer premio ha pasado de largo, uno de los cuartos, el 59444, premiado con 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, ha tocado Canarias en cuatro de sus islas. Ha sido vendido en las administraciones del Centro Comercial Las Arenas y en la de la calle Profesor Lozano, 2, ambas en Las Palmas de Gran Canaria. En total, 440.000 euros en nueve administraciones.

La administración localizada en el número 2 de la calle Profesor Lozano, en El Sebadal, repartió un décimo, por máquina. "Lo normal es que lo haya comprado algún trabajador del polígono industrial", reconoció la mañana de este jueves Carolina Medina, administradora de un local que en los últimos tres años ha repartido un premio de la Bonoloto –seis aciertos- y otro de la Primitiva –10.000 euros-.

La administración número 19, ubicado en el Centro Comercial de Las Arenas, que vendió el premio por máquina, sigue de racha tras premiar el pasado mes de junio un premio del Euromillón, de 40.071 euros, y un primer premio de la Lotería Nacional.

También ha llegado a Artenara, donde ha sido vendido en la administración de la calle Manuel Luján. Antonio, lotero de la administración, vendió un décimo a la seis de la tarde del miércoles 21 de diciembre, apenas 14 horas antes del inicio de que los niños de San Ildefonso empezaran a repartir suerte. "El cliente, al ver el boleto, me comentó, vaya número más raro me ha salido", apuntó el administrador, quien admitió que el afortunado era un vecino del pueblo. En Valsequillo ha sido vendido en la administración de la Plaza de San Miguel, donde se han repartido 200.000 euros. La administración número 2 de Valsequillo, localizada en la Plaza de San Miguel, ha repartido este jueves 200.000 euros al vender un billete completo del número 59.444 –un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad–. Antonio Quintana, propietario de local y que lleva al frente del negocio 23 años, cree que "el premio está bien repartido" y estima que "lo compró mucha gente del pueblo". "Es el premio más grande que he dado", subrayó el lotero.

En Lanzarote, ha sido repartido en la administración del Centro Comercial Costa de La Luz de la Avenida de Las Playas de Tías. En Fuerteventura ha sido vendido en la administración del Centro Comercial de la Cañada del Río de Costa Calma, en Pájara.

En Tenerife ha sido repartido en El Sauzal, en la administración de la Avenida de Las Palmeras, en La Laguna, en la de Núñez de la Peña, y en la de la Avenida de Las Palmeras, en Finca España. Además, el otro cuarto premio de la de la Lotería de Navidad 2016, el 07211, premiado con 200.000 € a la serie, repartió suerte en la administración de la Avenida de Santa Cruz, 132, en Santa Cruz de Tenerife.

No hay quintos malos

Los quintos premios de la Lotería Nacional 2016 han sido una verdadera bicoca para Canarias. Así, El quinto premio de la Lotería Nacional 2016, el 22259, ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria y Telde, además de a La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El boleto ha sido premiado con 60.000 euros a la serie, unos 6.000 el décimo.

Las administraciones afortunadas en Las Palmas de Gran Canaria son las de Pedro Infinito, 168, la de la calle San Gabriel , 1 de Tamaraceite y la de Juan Rejón, 95 y el Centro Comercial 7 Palmas, que reparte por segundo año consecutivo el quinto premio de la Lotería de Navidad. La administración de Juan Rejón, Castillo de Oro, reparte un premio de máquina justo delante del Castillo de La Luz. El lotero, Juan Ramón Granados, lleva 22 años en el negocio, se mudó hace un año a este nuevo local. Vendió el 22259 de máquina porque dice que "todos los número feos se quedan para el final". En la administración La Bola de Cristal de Pedro Infinito, además del 5º premio, han dado 1.650 décimos con las tres últimas cifras del Gordo (66.513), que son 120 euros por décimo, que son 198.000 euros.El quinto premio de la Lotería Nacional 2016, el 68981, también ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio capitalino de San José. La afortunada ha sido la administración ubicada en la calle Córdoba 38. El boleto ha sido premiado con 60.000 euros a la serie, unos 6.000 el décimo. Otro quinto premio de la Lotería Nacional 2016, el 60272, ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria. La administración afortunada ha sido la número 19, ubicada en el Centro Comercial de Las Arenas. Dicho emplazamiento también ha repartido el cuarto premio, el 59444, con un boleto vendido por máquina. La administración sigue de racha tras premiar el pasado mes de junio un premio del Euromillón, de 40.071 euros, y un primer premio de la Lotería Nacional.

En Telde, la administración del Centro Comercial Alcampo de La Mareta. Santa Lucía de Tirajana también ha vendido en la administración de la Avenida de la Unión, en Casa Pastores, parte del 22259. La administración de la calle Aniagua, 5 de Arrecife de Lanzarote también ha despachado parte de ese premio. El quinto premio de la Lotería Nacional 2016, el 03371, ha llegado a Vecindario,, en Santa Lucía de Tirajana. La administración que ha repartido este quinto premio es la de la calle Blas Pascal, 4. La administración repartió otro quinto premio, al número 19.152.Otras administraciones afortunadas fueron la de la Avenida del Mar, en el Hotel Oasis, en Teguise, Lanzarote.

En Santa Cruz de Tenerife la administración de la Autopista del Sur, km 54, en Granadilla de Abona, y en el barranco Las Torres, 7, en Adeje, también ha caído un "pellizco" de este quinto premio, que ha sido el último en ser repartido en este Sorteo de la Lotería de Navidad 2016. En Tenerife, las administraciones de Los Andenes de Taco, en Santa Cruz de Tenerife, y la de el Centro¨Comercial Alcampo de San Cristóbal de La Laguna también han repartido parte del 22259. En Santa Cruz de Tenerife el premio cayó en la administración de la Avenida Las Palmeras, 9, en El Sauzal, y en la Autopista del Sur, km. 54, en Granadilla de Abona. También el 60272 llegó a Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona y El Sauzal. Además, el quinto premio de la Lotería de Navidad 2016, el 39415, premiado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo, deja una cantidad de 6,7 millones de euros repartidos por la administración de la Avenida Trinidad, 30, en San Cristóbal de La Laguna.