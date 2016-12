"El 59444 no toca ni de coña"

"El 59444 no toca ni de coña"

Autoservicio Tamadaba ofrece desde hace unos 20 años la posibilidad de avituallar la despensa y también el bolsillo, gracias a la delegación que timonea allá arriba en Artenara Antonio Espada.

Antier, cuando ya casi estaba cerrando el establecimiento a la raya de las seis y media entró un señor de unos 50 años, del pueblo, agricultor, y por más señas en situación de desempleo, y sacó de la máquina un número complejo y con cierto cachondeo en su terminación: el 59444.

El propio agraciado lo vio "tan raro, tan raro, que no toca ni de coña". Casi se quejó al propio Antonio, que tras estudiar su composición concordaba en el aprecio a la baja de esta incotizada sucesión de dígitos. "Yo mismo se lo dije, por eso me fijé y lo recordé".

Es decir, que Antonio Espada sabe perfectamente quién es el cristiano que ayer cantó bingo cumbrero y que por cierto, no se dejó caer por Autoservicio Tamadaba ni se le detectó de lejos, pero que por ética lotera no puede confesar su identidad. En cualquier caso, el administrador está de lo más privado por la puntería de la suerte, "que seguro que le supondrá una ayudita", al fin y al cabo se trata de un buen un horcón de 20.000 euros para enderezar la vela.

La mañana arrancó en Artenara a las 08.16 minutos, cuando los niños Nazaret Blanco y Josué Guamán, todavía con voz de acabados de levantar cantaban este número como el primero de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad.

Al igual que ocurre con el segundo premio del sorteo, no es que esté más o menos repartido, sino más bien diseminado y espolvoreado por el mapa insular y peninsular. A lo largo de las horas el rebumbio que se montó alrededor de Autoservicio Tamadaba fue de lento formar, pero de contundente desarrollar, hasta el punto de alcanzar categoría de "follón".

"Ya para el mediodía estaba todo el pueblo revolucionado", con las emisoras de radio llamando a tutiplén una detrás de otra, según resume el señor Espada unas cuantas horas después, ya casi a la misma en la que vendió este 59444 de marras.

Pero es que además resulta que cuando se tiene una administración de lotería, más bien una delegación, que funciona en mixturado con el abastecimiento de alacenas y despensas, se produce un fenómeno inquietante en el caso de que no haya más de una persona al frente, ya que se produce un trasiego de entusiastas vecinos que están tanto por felicitar como de golisniar quién coño ha sido el ganador, que se incrementa con el afluente de proveedores de mercancías. "Hasta que no llegó Magüi, mi mujer, no pude coger resuello".

Ya con más calma repasa su medallero en estos veinte años de despacho, con algunos buenos pelotazos sobre todo con la Lotería Nacional, como el que hace tres años apuntó directamente al tercero del Niño, o el más reciente segundo del pasado octubre.