A falta del Gordo, buenos son ocho quintos premios

Las Palmas de Gran Canaria no es un municipio, históricamente, tocado por la fortuna en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Y la jornada de ayer no fue una excepción. El Gordo pasó de largo sobre la capital de la Isla, pero varios quintos premios -ocho, en total- repartieron una cantidad considerable de euros en diferentes puntos de la ciudad. Siete Palmas, Pedro Infinito, la Vega de San José, Mesa y López -en dos puntos distintos-, el Centro Comercial Las Arenas, La Isleta y Tamaraceite fueron los barrios que rascaron una recompensa navideña. En todos los casos, un común denominador: los décimos se vendieron a través de las máquinas expendedoras.

Un día especial para toda la familia

La suerte en la Administración El Fénix del Centro Comercial 7 Palmas se llama Diego Moreno Barreto y tiene siete meses. Así lo afirmaron sus padres, Moisés Moreno y Guayarmina Barreto, quienes por segundo año consecutivo dieron ayer un quinto premio de la Lotería de Navidad, con el número 22259. Un hecho que achacan a la presencia del bebé ya que en 2015, cuando estaban "embarazados", vendieron un boleto premiado en la misma categoría "y ahora venimos con el niño y también lo hemos dado", asegura divertida la pareja que justo acababa de enterarse por una llamada de la radio autonómica de que habían vendido, otra vez, una de las cifras agraciadas. "No sabemos a quién le ha tocado, porque estos días hemos tenido unas colas bestiales", asevera Barreto. Pero lo que sí tienen claro es que al bolsillo de alguien afortunado han ido a parar los 6.000 euros del décimo que expendieron a través de la máquina del establecimiento que compraron hace tres años. "Este es un día muy especial para nosotros, y por eso hemos venido toda la familia", cuentan antes de recibir el esperado cartel de Loterías y Apuestas del Estado.

Los nervios de la principiante

Rosa María Rodríguez Ramírez, de 31 años, llevaba nerviosa toda la semana y, especialmente, la noche del miércoles. "Estaba cenando con mis amigas y comentaba con ellas que le puedes cambiar la vida a una persona", rememora detrás del mostrador de la librería que abrió el pasado mes de febrero en el número 1 de la calle San Gabriel. Dicho y hecho. Ayer, también por la llamada de Televisión Canaria, supo que de la máquina que colocó en su coqueto local salió uno de los boletos agraciados con 6.000 euros del quinto premio, también con al 22259 que, en este caso, le ha alegrado las fiestas a uno de sus clientes habituales del barrio. "No sé el nombre, pero se pasó por la tarde por aquí y estaba muy contento", cuenta más tranquila por teléfono. Y es que la mañana la ha tenido bastante ajetreada, con entradas y salidas de personas que aprovechaban para felicitarla por "el primer premio, que no el último" que ha dado, como así figura en el cartel de papel que tiene intención de plastificar para el recuerdo.

Una energía especial que da suerte

Carolina Martínez Venero está acostumbrada a repartir grandes premios, entre los que se encuentran más de cuarenta importantes que incluyen, en los últimos años, "el segundo de la Lotería Nacional, un tercero de El Niño o un quinto de Navidad". La administración que dirige lleva 18 años funcionando de forma ininterrumpida en la planta baja de El Corte Inglés de Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria y es un negocio familiar que pasó de su padre a su hermano y a ella. "En Navidad viene mucha gente de la Península, pero también hay clientela fija y otra que viene por las supersticiones, ya que donde cae la gente se fía de que tienes esa energía de suerte". A día de ayer, Martínez Venero aún no podía precisar si había vendido una o varias participaciones, pero sí, y como en casi todas las administraciones, que habían sido números de máquina.

Un lugar al que acude gente de paso

Toni Sánchez es la encargada de la administración nº 46, situada en la calle Mesa y López, 5 desde hace cinco años, un lugar donde también se dan buenos premios entre los que destaca, nada menos, que el segundo de Navidad en 2014. Esta administración antes estuvo en la calle Canalejas frente a la delegación y el traslado ha sido, por los resultados en las ventas, una excelente idea. "Es un sitio al que acude mucha gente que, en la mayoría de las ocasiones, le pilla de paso", aclara. Por lo tanto, acuden desde aquellos que simplemente esperan en la parada de guaguas, hasta los que van a El Corte Inglés a hacer sus compras, pasando por vecinos del barrio", aclara. Durante toda la mañana de ayer se podía ver un gran trasiego de personas que venían a comprar otro número para el próximo sorteo o a cobrar su boleto. Sin embargo, "el que se gana el gordo no aparece nunca", afirma.

Dos premios importantes

Este año la administración de Las Arenas ha otorgado un cuarto y un quinto premio. "La verdad es que no esperábamos tanto ajetreo, no hemos parado en un solo segundo", señala la encargada, Lidia Martín Luján que bien entrada la tarde aún atendía a un buen número de personas que hacían cola por los pasillos del centro comercial Las Arenas. "Ha sido un día agotador", señalaba antes de apuntar que "también ha venido mucha gente a cobrar mucho premio pequeño porque vendimos numerosos boletos que acababan en 13, como el Gordo". Lidia Martín asegura también que, al igual que con el cuarto premio, la venta ha sido de un solo décimo. "Fue un premio de máquina, y no tengo ni idea de quién se lo pudo llevar, pero el haber dado dos premios importantes el mismo día es una alegría, aunque eso conlleve tener que trabaja el doble", dijo.

"Esto está mal repartido desde que se marchó a Sevilla"

"Aquí la Lotería ha estado mal repartida, desde que rechazaron la terminación ganadora hace años y y al final cayó en Sevilla", se lamentó ayer Juan Ramón Granados al recordar que el primer premio solo ha caído en tierras canarias en seis ocasiones. El responsable de Castillo de Oro, en la calle Juan Rejón, 95, lleva 22 años en el negocio, pero se mudó desde la calle Anzofé de la Isleta el año pasado. Ayer acudió fiel a su cita con los premios al obtener un quinto premio, con el 22259, para un cliente que compró su boleto en una de sus máquinas.

Este presume de ser uno de los profesionales del sector que más dinero han repartido en la Isla, con dos Primitivas de seis aciertos, dos Bonoloto de seis, un Euromillón, una Primitiva con complementario y un pleno al 15 a la Quiniela que recayó en una pareja de jubilados. "Ya tenemos un quinto aquí, ¿qué más quieres? Tenemos suerte, qué le vamos a hacer", bromeó. "Pero seguimos teniendo la ilusión de vender el Gordo", concluyó.

"Lo normal es que le haya tocado a alguien que lo necesita"

"Lo normal en este barrio es que al que le toca lo necesite de verdad", señaló cuya administración se encuentra en el número 38 de la calle Córdoba, en la Vega de San José, que ayer obtuvo un quinto premio con la venta del número 68981. "Este es un barrio de trabajadores pero ha sido golpeado con dureza por el paro y hay muchas necesidad y la verdad es que me emociono mucho. Lo siento como si me hubiera tocado a mí", apunó con lágrimas Ludovina Conde.