Viaje al pasado para salvar el futuro

Cualquiera que haya tenido que caminar, ayer por la tarde, entre las calles de la capital grancanaria que van desde el cementerio de Vegueta hasta el parque de San Telmo, se habrá sorprendido al comprobar cómo varios grupos de jóvenes, en algún punto emblemático de la ciudad, intentan descifrar, con una concentración digna de una final mundial de ajedrez, una clave manejando de forma precisa sus aparatos móviles y anotando cifras a continuación en una libreta.

Pues bien, se trataba, ni más ni menos que de una serie de Viajeros del Tiempo que procedían del año 2046 y que habían venido a nuestra época en una máquina espacio-temporal con el objetivo de alterar la historia y salvar la Navidad, ya que en el futuro dicha celebración habrá desaparecido dentro de las tradiciones más clásicas de las sociedades cristianas.

Como seguramente habrán adivinado, todo esto se trata del argumento de una historia de ficción que han creado los integrantes de una asociación llamada La Casa de Los Enigmas, en una actividad titulada Aventuras gráficas en vivo express, con el objetivo de atraer al mayor número de personas a un juego en el que los participantes tienen que adivinar el significado de una serie de claves para ir avanzando por diferentes fases y optar por suculentos premios finales.

Este equipo, pionero en España en realizar estas actividades, centra su trabajo en llevar a la práctica una nueva filosofía de la diversión y el entretenimiento que está triunfando en muchos lugares del norte de Europa y que obliga a los jóvenes a salir de sus casas y, sin abandonar esos dichosos aparatos que casi se han convertido en un apéndice más de algunas personas en la sociedad actual, puedan disfrutar del aire libre, conocer a nuevos compañeros que compartan sus mismas inquietudes, divertirse y llevarse un premio para sus casas. ¿Qué más se puede pedir?

Y eso sin necesidad de estar encerrado entre cuatro paredes, ni que salga la parte más primitiva del individuo que a veces se potencia en algunos videojuegos. El caso es que el entretenimiento en esta ocasión lleva el título de El fantasma de la Navidad pasada y parte del hecho de que el pasado 25 de diciembre ocurría un suceso terrible en nuestra ciudad que alteraba el lógico transcurrir de los acontecimientos y derivaba en que treinta años después ya no se celebra estas entrañables fiestas.

Como si de una nueva modalidad de juego de rol se tratase, los Viajeros del Tiempo tienen que ir descubriendo unos códigos que están desperdigados por los sitios más insospechados de varias calles para que les facilite ir superando una serie de pruebas tanto de habilidad como de inteligencia, para al final optar por algunos de los galardones. El proceso es muy sencillo. El concursante recibe el videoenigma, lo descifra, va al punto de encuentro, lo valida, realiza una prueba de habilidad ya sea lógica o deducción, y da entrada al siguiente vídeo para seguir jugando.

Unas doscientas cincuenta personas, la mayoría jóvenes, con muchos niños inclusive, y divididas en 47 grupos, se reunieron ayer por la tarde en la Plaza de Santa Ana con el fin de solucionar dicho enigma. A eso de las 15.45 horas, cada uno de ellos recibían un vídeo que les señalaba, con un lenguaje algo críptico, cuál tenía que ser su primer destino. No había pasado ni dos minutos, cuando ya los primeros grupos de avezados concursantes corrían, como alma que lleva el diablo, al primero de los seis puntos que tenían que recorrer si querían ser los ganadores. Este segundo encuentro tendría lugar en el cementerio de Vegueta con la total sorpresa del vigilante en cuestión que no entendía qué había ocurrido para que más de dos centenares de jóvenes entraran en el Campo Santo a la búsqueda de no se sabe qué. Pero estaba todo controlado, porque seis monitores se encargaban de vigilar en cada uno de los puntos para que todo transcurriera correctamente.

Villancico

Una de las monitoras, Ythaisa Tejera, explica que "la última prueba consiste en cantarnos un villancico y por eso sabemos que han salvado la Navidad. Ellos vienen de 2016 y tienen que viajar a 1929, la época de La Pepa, del tranvía, somos personas del futuro que viajan al pasado". Los conocimientos de historia se convierten en fundamentales. "Hay una prueba que es ordenar nueve acontecimientos que han pasado en Canarias. Muchos ni siquiera conocían que hubieran pasado", aclara.

Para Tejera, los participantes han mostrado mucha agilidad. "La gente ha ido a piñón. Hay pruebas que son un poco complicadas, pero hemos visto que se lo está pasando bien. Como son Caminantes del Tiempo y vienen del futuro, procuran ataviarse y pasar desapercibidos en el 2016, y que no interfieran más de lo necesario en las líneas del Tiempo", comenta entre risas. Finalmente, el más rápido tardó una hora y medio en realizar todo el recorrido, pero el tiempo medio de los grupos ha girado en torno a dos horas y media. Sólo los seis primeros ganadores pudieron optar ayer a premios que se resumían en cámaras deportivas, relojes de última generación, gafas modernas, etc. Era, además, la segunda experiencia de este tipo que organiza La Casa de Los Enigmas tras La Ruta de Agatha del 20 de noviembre donde jugaban, en esta ocasión, a descifrar novelas clásicas de la escritora inglesa y donde contaron con la ayuda del Club Británico en unas pruebas que tuvieron lugar por Ciudad Jardín.

La Casa de los Enigmas está situada en la calle Senador Castillo Olivares nº 39 - 2, y permite a los osados vivir todo tipo de experiencias. El local celebra actividades a diario en las que el interesado puede optar por seis desafíos diferentes o skate-rooms. El primero es el de una Biblioteca que esconde grandes secretos entre los libros y que está repleta de llaves, códigos y candados donde el concursante tendrá que buscar la manera de salir de ahí investigando y explorando todos los rincones de la habitación. El segundo es La timba o sala de reunión para esconderse aquellos que hayan escapado de la policía y donde podrán pasar el tiempo jugando al póker en una partida mortal. La tercera lleva el nombre de La cárcel donde los concursantes entrarán esposados y a oscuras y que para escapar deberán soltarse primero y luego buscar el camino entre las sombras. La angustia es como se conoce a la cuarta, una habitación muy estrecha en la que el participante tiene que descifrar la historia de un malhechor. La quinta es el Robo al tren de Belmondo donde los invitados deben obtener documentos escondidos por la Cosa Nostra. Y el sexto es El experimento psicótico donde los invitados tienen que adivinar cuál es su propia identidad. También hay una sala para niños llamada Pulpos contra calamares.

Hay que destacar que La Casa de Los Enigmas es pionera a nivel mundial en Aventuras gráficas en el mundo que consiste en llevar a un grupo de entre 10 y 20 personas a resolver una incógnita enla que tienen que pensar para ellos mismo y luego por el bien del grupo, en otro ejemplo de sociabilidad.