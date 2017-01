Yahir, primer bebé del Materno de 2017

Yahir Vera Llarena. Así se llama el primer niño grancanario en nacer en este año en un hospital público, que vino al mundo a las 04.50 horas del ayer con 3.630 gramos de peso en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Los padres, Rafael Vera Pérez y Priscila Llarena García, ambos de 34 años, recibían a su segundo hijo durante una madrugada en la que, prácticamente, tenían a todo el personal del servicio de maternidad a su disposición ante la ausencia de nacimientos en lo correspondiente a Gran Canaria. Motivo por el cual, las matronas y enfermeras entraban y salían constantemente de la habitación. La llegada de los abuelos con el primer nieto coincidía con la presencia de los medios de comunicación para realizar el primer reportaje del año. Por esta razón, el hermano mayor, Alen, de dos años, mostraba su sorpresa ante la presencia de tanta gente extraña. Sin embargo, éste no pudo esconder un espontáneo sentimiento de alegría al conocer por primera vez a su hermanito.

El padre, Rafael Vera, reconocía que había sido "un niño buscado", aunque nunca imaginaron que se adelantara tanto tiempo. "Pesábamos que iba a nacer ya pasadas las navidades, pero ha sido una sorpresa para todos", reflexionaba.

La madre añadía, por su parte, que había sido un parto sencillo, sin problemas, con la única salvedad de que se había adelantado un día a lo que estaba previsto y como tuvo que hacerse un parto por urgencia, no recibió la epidural que había pedido previamente, por lo que sintió algo de dolor. Un parto natural de cuatro horas y media.

Aún así, la madre puntualizaba que "ha habido una gran diferencia con respecto a mi primer hijo", recordaba. "Todo parto lo sientes, pero si con anestesia es algo light, este me ha dejado algo agotada", añadía a continuación. En cuanto a la ocupación de los respectivos progenitores, hay que decir que él está en paro en estos momentos, aunque antes estuvo vinculado con la hostelería trabajando de camarero hasta hace unos meses. Ella es técnica en artes gráficas, labor que ejerció la última vez en Radio Ecca en 2002, aunque actualmente se centra en su labor como ama de casa. Los dos residen en el barrio de Arinaga, del municipios de Agüimes, pero mientras él se crió en el sur de la Isla, ella nació en el barrio de La Feria. Los dos se trasladaron finalmente a vivir al sureste de la Isla. Una pregunta obligada a Rafael Vera era saber su opinión sobre el cambio de legislación que, en vez de librar quince días de paternidad, puede hacerlo en un mes.

"Me parece una medida perfecta", se apresuraba a opinar inmediatamente. "Esto puede ayudar a madres que no tienen la capacidad física o la ayuda social para criar los primeros meses al niño, o para aquellas mujeres que ha padecido cesárea o han tenido malos partos. Es una manera de ayudarla a no padecer una depresión postparto".

Con esta medida, Rafael Vera también sostiene que "la relación va a ser diferente con el niño, porque el tiempo que pierdes en el trabajo o en el trayecto hasta tu casa es tiempo que vas a tener con el pequeño". Yahir fue el primer niño en nacer en Gran Canaria, pero en lo que respecta a todo el Archipiélago el primer nacimiento se produjo en Tenerife a las 0.35 horas.