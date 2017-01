CC solicita la destitución de María Lorenzo como consejera de RTVC

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Elena Luis, presentó ayer en el Parlamento un escrito pidiendo el cese de la consejera del Ente Público de RTVC María Lorenzo al considerar que había realizado "unas declaraciones públicas del todo inaceptables e irrespetuosas hacia la mujer", explica el grupo en un comunicado, en el que alude a las palabras de Lorenzo respecto al estilismo de las presentadoras del especial de Fin de Año emitido por la Televisión Canaria.

"Teniendo en cuenta que los miembros del Consejo Rector de RTVC son designados y, en su caso, cesados por el Parlamento de Canarias, es responsabilidad de la Cámara que una persona que la representa en el ente público se someta a los principios de respeto a la mujer y no la denigre con expresiones públicas como las realizadas por dicha consejera", lamentan los nacionalistas en la nota, en la que recuerda que "tal como señala la solicitud, cabe señalar, además, que el artículo. 3.2.j) de la Ley 13/2014 de RTVC establece como principio de funcionamiento del ente el de salvaguarda de la igualdad entre el hombre y la mujer evitando toda discriminación entre ellos".

Las declaraciones de la consejera del ente público a la que se refiere CC se produjeron cuando María Lorenzo emitió un comunicado en medio del debate acerca del vestido que lució Eloísa González. En ese sentido, aseguró sentirse "avergonzada" por el "uso denigrante" de la imagen de la mujer en la televisión pública de las Islas. Lorenzo, vocal del PSOE en el consejo, criticó que se use la imagen femenina como "mero trozo de carne que debe mostrar cacho" en un espectáculo "destinado al público familiar", matizó, para añadir que esto "supone una violación en toda regla de los principios que la Ley 13/de Radio Televisión Canaria establecen". La consejera sostuvo: "Lejos de valorar si lo que se ve es o no es lo que parece, lo que sí está claro es que las presentadoras, que no los presentadores, convenientemente tapados, lucieron atuendos poco apropiados para la retransmisión de una televisión que se financia con dinero público".

Lorenzo consideró además "una lástima" que en la retransmisión de la llegada del Año Nuevo en la que se potenciaba el estreno de la nueva imagen del ente público y la nueva programación de la Televisión Canaria bajo el eslogan Al descubierto, "sólo haya servido para dejar al descubierto las miserias, la falta de criterio y de profesionalidad de los responsables de esta retransmisión". "El presidente y el director de producción de la Televisión Canaria deberían estar asumiendo su responsabilidad sobre este vergonzoso asunto del que se están haciendo ecos medios nacionales", concluyó.