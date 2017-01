"El foco' es una propuesta ambiciosa que aún no se había visto en TV Canaria"

¿Cómo afronta este reto?

Con mucha ilusión. Tengo ganas de empezar. En esta nueva etapa de RTVC vienen nuevos formatos para seguir creciendo en esta casa que me ha dado tantas oportunidades y en la que estoy tan contento. Hace tiempo me habían hablado de esta idea y me lo propusieron hace poco y dije que sí porque el programa me parece magnífico y la propuesta, acertada. Me apetece mucho.

¿Qué le parece el formato?

Es una de las grandes apuestas de la Tele Canaria para esta temporada. No hay más que ver el plató para hacerse una idea de la ambición, en el buen sentido, con la que afrontamos este nuevo espacio, en el que queremos que quepan las opiniones de quienes vengan al programa a debatir y a los expertos que vienen a explicar las cosas y también queremos recoger las opiniones de las personas que participen a través del público del plató o por las redes sociales. Es muy abierto y, sin duda, va a llamar la atención.

¿Seguirá en informativos?

Sí, por el momento me han pedido que compagine. Mi intención es hacerlo, presentando el Telenoticias 1 y este programa semanal.

¿Qué le preocupa más de este nuevo programa?

Creo que lo más difícil en este tipo de programas es mantener el ritmo televisivo para que el interés no decaiga. Por un lado, exige seleccionar muy bien los temas pero el equipo liderado por Jorge Bethencour va a saber llevar a cano esa función perfectamente. También hay que traducir todas esas cosas que queremos llevar al lenguaje televisivo y para eso está Sergio Hernández, el subdirector, que está ahora mismo recogiendo y trasladando esas necesidades de guión y contenido. Otro aspecto importante es que nosotros tenemos que llevar las riendas, el ritmo del programa, que es lo que se nos pide y esa es mi gran responsabilidad: lograr que el mensaje llegue claramente, que la orquesta suene de una forma afinada.

¿Por qué no pueden faltar los debates en televisión?

Porque nos ayudan a pensar y yo creo que eso, hoy día, es una función importantísima. Además, ayudan a que cada uno se forme su propia opinión, porque de lo que se trata es de poner distintos puntos de vista. Corro el riesgo de ser pretencioso pero creo que los debates ayudan a tolerar un poco más la divergencia de opiniones, entender que podemos ver las cosas distintas sin tener que enfadarnos. Al fin y al cabo, los debates nos enseñan a ver y sentir Canarias de otra manera, más profundamente.

El primer invitado de El foco es el presidente canario. ¿Cómo sacarle jugo a Fernando Clavijo?

Haciendo las preguntas adecuadas. Para este primer programa dudamos mucho de quién debía ser el primer invitado pero la actualidad poco a poco nos ha ido llevando a un nuevo gobierno que se estrena prácticamente a la vez que El foco, por eso creo que es interesante que el presidente hable sobre cómo va a ser la actividad del gobierno, que está en minoría, en lo que queda en legislatura. Las preguntas no solo las voy a hacer yo, sino también otros periodistas y el público.

¿Qué le parece su compañera, Claudia Demetrio?

Yo estoy encantado. Claudia ya había trabajado con nosotros en TVC y tiene trayectoria en televisión y en radio. No habíamos trabajado juntos de esta manera pero me transmite mucha confianza y creo que vamos a disfrutar de El foco.

¿Por qué no perderse El foco?

Les diría que se asomen a El foco. Primero lo harán por curiosidad pero estoy seguro de que los temas que vamos a tratar les van a interesar. Van a ver una propuesta ambiciosa que en TVC aún no había visto y creo que si nos dedican un poco de tiempo se van a quedar.