"Con este programa, por fin vamos a entender lo que pasa en Canarias"

¿Qué estaba haciendo cuando le propusieron ser presentadora de este programa?

Estaba trabajando en 7.7 Radio, en informativos y en un magacín. Estaba muy contenta pero me llamaron y acepté. Es un reto, es algo completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora. Vuelvo a la televisión, que hacía tiempo que había dejado, y que me apetecía mucho. El formato de El foco es algo diferente que no se había hecho en Televisión Canaria.

¿Qué es lo más complicado?

Lo que más me preocupa son los contenidos, que estén a la altura de lo que yo espero, de lo que tengo en mente. Espero que nos preocupemos de explicar las cosas bien, que llegue bien el mensaje, que cale.

El foco dará voz al público.

Es novedoso. La gente que va a participar estará en primera fila y yo seré la encargada de darles voz y van a opinar sobre los temas que tratemos o darán testimonios. Además, me encargaré de las redes sociales, mediante las cuales la gente también puede participar.

Requiere mucha atención.

Sí porque tienes que estar pendientes de muchas cosas: invitados, contenidos, escaleta... y sobre todo de la actualidad porque las cosas pueden cambiar.

Habrá debates de periodistas.

Me parece básico y fundamental porque creo que la opinión pública se crea a través de los periodistas y los medios.

¿Cuánto puede dar de sí la entrevista a Fernando Clavijo?

Es una entrevista muy esperada, y creo que va a ser una apertura imponente. Va a dar mucho de sí porque explicará lo que ha pasado, en qué punto estamos y el futuro del Gobierno de Canarias.

¿Qué le parece su compañero, Roberto González?

Es uno de los grandes de la televisión en Canarias. Estoy muy contenta. Voy a aprender mucho de él.

¿Por qué no perderse El foco?

Con El foco por fin vamos a entender lo que pasa en Canarias gracias a un espacio de análisis, de debate, de explicación y datos. El canario entenderá en qué situación se encuentra el Archipiélago y cuáles son los problemas que le afectan, el porqué y cómo se van a solucionar.