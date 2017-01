"El problema no son los CIE, sino la política de detención de sin papeles"

Esteban Beltrán también se pronunció acerca de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), cuya supresión piden distintos colectivos. "El problema no es tanto de centros como de políticas", comienza explicando, "cualquier persona que es inmigrante y llega sin papeles a España puede ser encerrada en estos centros sin haber cometido ningún delito. Y sólo se puede privar de libertad a alguien cuando ha cometido algún delito grave, pero esto no es un delito ni grave, sino una falta".

El presidente de Amnistía Internacional en España es partidario de arbitrar otras soluciones: "Se les debería aplicar otras medidas para controlar la inmigración que no atentaran contra su libertad, como retener su documentación o solicitarles que se presenten en comisaría regularmente".

Finalmente, alerta de la situación que se puede dar finalizados los 60 días de detención. "Estos centros se pueden convertir en lugares de detenciones arbitrarias y por lo tanto ilegales cuando lo que se hace es luego no expulsarlos y ponerlos en libertad. Eso no debería ser. Los tienes 60 días, y hay muchos que luego no puedes expulsar. Los detienes por motivos de expulsión pero luego no los expulsas, sin que exista además una orden de detención de un juez".