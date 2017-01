Marcha escolar contra la violencia

La alameda de Colón, la calle Triana y el parque San Telmo acogieron ayer a varios centenares de alumnos que marcharon en contra de la violencia en las aulas. Este acto es uno de los muchos que celebrará la comunidad escolar de Gran Canaria durante los próximos días hasta conmemorar, el próximo lunes (30 de enero), el Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Esta jornada fue declarada por primera vez en 1964 y surgió de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente, y voluntaria de Educación No violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en las aulas en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.