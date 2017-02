El diagnóstico que cambia la vida

"Pensaba que era invulnerable, que nunca me iba a pasar nada, ni siquiera un catarro, siempre joven y ahora la realidad es otra y me encuentro muy bien". A Leila Arencibia, 45 años, abogada y residente en la capital grancanaria, la vida le dio un vuelco cuando le diagnosticaron un linfoma, que tras la cirugía y posterior tratamiento, ha superado. La normalidad ha vuelto de su lado. Esteban Rodríguez tiene 37 años, reside en Gáldar, y su experiencia con el cáncer fue mucho más agresiva que la de Leila Arencibia. Ya lo ha superado con un esfuerzo tremendo gracias a los profesionales oncológicos que lo asistieron, y al apoyo que encontró en el equipo de psicólogas y trabajadoras sociales de la junta provincial de Las Palmas de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El pasado viernes, víspera del Día Mundial contra el Cáncer, celebrado ayer sábado 4 de febrero, Laila y Esteban se prestaron a participar en un encuentro en la sede de la AECC con el objetivo de relatar su experiencia, cómo entró la enfermedad en sus vidas para dar un vuelco radical a todo lo que les rodeaba. Un encuentro éste planteado como un diálogo entre los pacientes con profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que fue posible gracias a la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer.

De un lado, Leila Arencibia y Esteban Rodríguez, cada uno con una experencia médica y vital distinta; y de otro Marta Lloret, oncóloga radioterápica del Hopital Doctor Negrín, que trabaja además con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, como responsable del programa de divulgación e información de Canarias Contra el Cáncer; y tres profesionales de la AECC: las psicólogas Haide Hernández y Yaiza Dueñas, y la trabajadora social Maria Rodríguez.

Leila asegura que "ahora me encuentro muy bien porque ya terminé con todo el proceso, ya estoy curada". En noviembre de 2015 "empecé a sentirme mal, y enseguida me ingresaron en el Negrín y me diagnosticaron un linfoma el 29 de diciembre. Todo el año 2016 estuve en tratamiento, primero con quimioterapia, y luego radioterapia. Y a los seis meses del primer escáner, hice la primera revisión y salió todo bien".

La vida cambia en 24 horas. "Tienes una vida hecha, una forma de pensar, y todo se cae", sentencia Leila Arencibia. La oncóloga Marta Lloret y la psicóloga Haide Hernández asienten ante el relato de Leila y ponen de manifiesto la importancia de cómo se transmite al paciente esa primera información que incluye la palabra cáncer.

"La información al paciente es, en algunos casos, una tarea que tenemos pendiente, y es muy importante cómo se le da, porque no todos sabemos comunicar estas noticias. En esto nos están ayudando mucho las asociaciones de pacientes, el saber que la persona sepa en todo momento lo que está pasando. Hemos visto en consulta que muchas veces el paciente tiene ese trauma por como se le ha transmitido la información en un primer momento, y luego quitar esa mala impresión no es fácil".

Recuerda Leila Arencibia, que "antes del diagnóstico fue muy duro, tenía mucho miedo, precisamente por no saber qué era lo que me pasaba. El doctor me decía que el 70 por ciento de la cura de mi caso iba a depender de mi estado de ánimo, entonces me dije que solo había una cosa que hacer: ser feliz".

En opinión de Marta Lloret, "en el caso de Leila, el linfoma tiene un alto porcentaje de curación, probablemente en el estado que se le detectó tenía muy buenas expectativas y era más fácil transmitirlo. Y luego es muy importante tener una actitud positiva ante la enfermedad, saber que lo vas a poder superar, y esto te ayuda a superar también los problemas que surjan durante el tratamiento, que son muchos. Hay que decir: esto es un paso para ponerme bien".

La asistencia psicológica es fundamental en este proceso, porque como bien subraya Haide Hernández, "dejas de ser una persona saludable, estas enfermo aunque no tengas unos síntomas muy visibles". A Leila le habría gustado tener a su lado a una psicóloga cuando le anunciaron el diagnóstico. "A nivel emocional y social se produce una presión, y ante esto la persona tiene que ser muy positiva. Hay muchos mensajes que se quedan en lo superficial pero las personas pasan por muchas emociones también, como tristeza, miedo, rabia, que son normales y naturales, pero luego no se sienten comprendidos con estos mensajes que invitan a ser fuertes y positivos, e inicialmente se sienten muy frágiles", sostiene la psicóloga de la asociación.

El caso de Esteban Rodríguez es más complejo desde la parcela médica y emocional. "Me enteré porque tenía un varicocele en el testículo [dilatación de las venas que drenan la sangre de los testículos] , me dolía de vez en cuando. El bulto empezó a crecer y crecer, al igual que el dolor, me hicieron una ecografía y me detectaron un cáncer en la cola del epidídimo, que es un tipo de cáncer raro, solo hay unos 20 casos en el mundo y ya me han operado tres veces", explica Rodríguez. La doctora Lloret le dice a Esteban que " las cosas hay que decirlas en la medida de las expectativas de curación del cáncer".

"Emocionalmente al principio lo cogí bien -afirma Esteban Rodríguez- porque me dijeron todo lo que había, fueron claros con el mensaje : 'tienes un cáncer raro, no hay cura ahora mismo'. Agradecí que los médicos fueran sinceros conmigo desde el primer momento, fue un bofetón fuerte, pero después de contarme lo malo, quería saber cómo iban a trabajar conmigo. Mi proceso fue al revés que el de Leila. ya que en la segunda operación me vine abajo".

Esteban, según cuenta, "era una persona muy activa y después de estar tres meses en casa tras una operación de siete horas y media, me dolía todo el cuerpo y me vine abajo. Pero la situación se fue reconduciendo, y en la Asociación me han ayudado mucho, y cuatro años después de pasar todo esto me encuentro bien".

La oncóloga Marta Lloret le cuestiona a Esteban si cuando notó que algo cambiaba en su cuerpo llegó a pensar que podría tratarse de un cáncer. " Pensaba que era algo raro", señala, ante lo que la doctora le pregunta de nuevo: "¿Tenías claro que si el dolor y la hinchazón aumentaban debías de acudir al médico?", a lo que Esteban le responde: "Si era consciente".

Segundo diagnóstico

Esteban solicitó una segunda opinión. ¿No estaba conforme con el primer diagnóstico y con la relación médico-paciente? "A veces hay confrontación porque éste no es un cáncer normal que tiene las pautas hechas. Otras pides información que no está, y te desesperas un poco. Fui a pedir una segunda opinión a la Península tras la primera operación", revela. El aliento y apoyo que recibíó en la Asociación le alumbró buena parte del camino. "Fue muy importante tanto a nivel psicológico como por parte de los trabajadores sociales. Cuando fui a pedir una segunda opinión, me resolvieron todo, tanto en Navarra como en Madrid. Me vine abajo y me ayudaron a volver al camino".

Asegura Marta Lloret que "es muy interesante solicitar una segunda opinión, que a veces se le oculta al médico que trata al paciente; no hay ningún problema porque eso no significa que no confíe en el paciente, Se supone que si alguien confía en su médico no tiene por qué pedir una segunda opinión, pero en esta situación, se entiende, bien por la presión del entorno, la familia". Pero por encima de todo, "la sinceridad entre unos y otros", subraya la oncóloga. "Nos pasa con las segundas opiniones, con las medicinas alternativas, que el paciente te lo esconde".

Leila y Esteban han luchado para normalizar su vida tras el quiebro de conocer que padecían distintos tipos de cáncer. Ella ha vuelto a su despacho de abogados tras un año de ausencia. Y Esteban, que estaba sin ocupación al sobrevenirle la enfermedad, ha puesto en marcha una empresa de frutas y verduras ecológicas por internet. Como bien concluye Marta Lloret, "hay que dar el mensaje que el cáncer son muchas enfermedades, y no asociarlo a la muerte, porque el 50 o 60 % de los tumores que se diagnostican tienen curación".