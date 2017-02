El salvavidas de las mascotas

La página web Ayuda Mascotas permite que cualquiera que desee tener un perro o un gato, haya perdido el suyo o quiera ceder el que ya tiene pueda encontrar un lugar donde encontrar toda esta información e incluir la suya propia. La idea surge de un ciudadano de Telde para cubrir una demanda en Canarias ya que quiso adquirir una gata en el Albergue de Bañaderos y se encontró con que su página oficial no incluía datos de los animales.

Aquellos que deseen adoptar una mascota o tengan un animal de compañía pero quieran cederlo en adopción, existe una página en internet a la que pueden acudir para solucionar este problema. Se trata de la web ayudamascotas.weebly.com, una plataforma libre para que cualquiera, ya sea voluntario, asociación de defensa de los animales, o veterinario, pueda subir las características de sus perros o gatos y facilitar la adquisición a los interesados o ayudar a encontrar el posible animal perdido a su dueño.

La iniciativa parte de un ciudadano de Telde, Alejandro M. T., que recurrió al Albergue de Bañaderos, que es el lugar oficial en el que se depositan los perros y gatos perdidos de Gran Canaria, para adquirir una gata después de que falleciera la que tenía desde hacía 14 años. "Quería saber cuál era el proceso antes de ir allí", recuerda. "Pero si llamas al teléfono sale una locución que no admite las llamadas entrantes. Tampoco hay imágenes de los animales y cuando logras hablar con ellos te dicen que hay mucho lío porque ahora lo lleva el Cabildo y están informatizando una ficha. Por lo que la única posibilidad de adquirir el animal ahora es ir allí".

El problema es más delicado por el hecho de que está demostrado que la gente que compra animales luego suelen abandonarlos y hace que se incremente el círculo aún más todavía. "La cadena está muy clara, el interesado no puede adoptarlo en el albergue de Bañaderos y por eso lo compra. Luego lo abandona. Y como se reproducen el Ayuntamiento los lleva al albergue y ellos los sacrifican. Además, el hecho de que la gente compre, hace que el que vende sigue apareando más animales para ganar más dinero. El albergue tiene más de 500 animales entre perros y gatos y es más fácil ponerle una inyección y acabar con todo".

Ante esta falta de información, Alejandro M. T. decidió crear él mismo una página web en la que se pudieran poner toda las características de los animales que no tengan dueño e incluso se la cedió al propio albergue insular. "Les dije que podían utilizarla para poner sus fichas, que era un complemento a lo que ellos hacían para que la gente se uniera, pero me dijeron que no, que un chico se encargaba de incluirlos los domingos en el facebook". Alejandro hizo la web en tres días y sólo tuvo que pagar cinco euros. "Ellos tienen miles de euros del Colegio de Veterinarios, pero no tienen tiempo ni dinero para hacerla", ironiza. Al principio la web era sólo para Gran Canaria, pero ya está abierto incluso a otros países y tiene una parte de descargas que incluye un cartel ideal para mostrarlo en las clínica veterinarias. "Este mes es cuando más paren las gatas y las protectoras se va a llenar de crías", señala. "Debido al clima de Canarias los gatos paren más que en cualquier sitio de España, y las gatas paren hasta tres veces por año. Eso significa que son 15 gatos por cada gata. Exponencialmente se llena la isla de gatos. Y el albergue de Bañaderos los coge y los mata y aunque al Ayuntamiento de Las Palmas está controlando las colonias, el de Telde no colabora nada".

Alejandro M. T. añade que al acudir al colegio de veterinarios le pasó lo mismo. "Un veterinario me dijo que vaya buscando por internet las protectoras, pero cada una de ellas va a su bola, algunas páginas web funcionan y otras no, algunas tienen páginas de facebook en lo que se mezclan los perros que se adoptan con los vídeos que sube cualquier persona. Y muchas veces te dan el gato que ellos quieren y no el que tu estás buscando". Por lo pronto la página web lleva una semana funcionando y se ha convertido en la mejor herramienta para adquirir un animal ya que el problema en Canarias es muy grande. "También está el caso de que tienes un perro y con el miedo de los voladores se te escapa. Imagina que luego lo ves en la web y antes de que lo sacrifiquen les llamas y avisas que es tu mascota la que está ahí", dijo.